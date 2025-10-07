Opasni kolačići padaju s neba diljem Hrvatske: 'U sebi sadrže cjepivo'

Poletjeli su avioni iz kojih će diljem Hrvatske biti ispušteno više od milijun i tristo tisuća mamaca s cjepivom koji su smeđe boje i izgledaju poput kolačića.

"Mamci u sebi sadrže cjepivo koje je neophodno kako bi se lisice koje su glavni rezervoar bjesnoće imunizirale i zaštitile protiv bjesnoće, mamci se distribuiraju putem aviona jer je to najbrži i najefikasniji način distribucije mamaca“, kaže Ivana Lohman Janković, voditeljica Službe za zdravlje životinja Uprave za veterinarstvo.

Akcija je počela na aerodromu u Vinkovcima gdje se avioni pripremaju za let, pune gorivom i kutijama mamaca.

"Postoji u avionu uređaj, kontejner u koji se to tovari i uređaj koji u određenom vremenskom intervalu ispušta te mamce, navigator ima GPS mapu i kompletno iscrtano područje koje tretiraju“, kaže Milan Mravinac, upravitelj aerodroma Sopot Vinkovci.

Glavnu ulogu preuzima pilot

"Upravljam avionom i imam tipku za uključivanje i isključivanje uređaja koji ispušta mamce s vakcinom i vizualno provjeravam da ih ne ispuštam na kuće, ceste i jezera“, kaže pilot Filip Dimitrov.

Mamci s cjepivom nisu opasni za domaće životinje i kućne ljubimce, no ako ih psi pojedu mogu imati probavne poremećaje i razlog za posjetu veterinaru, a neće biti zaštićeni od bjesnoće.

"Bjesnoća je virusna zarazna bolest, od nje obolijevaju svi sisavci i ljudi, ona je vrlo opasna zoonoza i za nju ne postoji lijek, upravo zato što je smrtonosna, ovakvim kampanjama kojima se iskorjenjuje bjesnoća u rezervoara nastoji se i zaštititi javno zdravlje“, kaže Ivana Lohman Janković.

Populacija lisica u padu

Posljednji puta slučaj bjesnoće u Hrvatskoj je zabilježen 2014. godine, od 2021. Hrvatska ima status zemlje slobodne od ove bolesti, a i lisica je sve manje.

"Populacija lisica je u velikom padu, što je veća pojava čagljeva kod nas u lovištima koji se razmnožavaju, njima je lisica uglavnom prva na jelovniku, što bi mi rekli, lisica je sve manje i manje“, kaže Krunoslav Buhač, zamjenik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.

Lisice stvaraju probleme uzgajivačima kokoši

No, ipak one koje dolaze po kokoši u dvorišta Slavonca i Baranjaca stvaraju probleme.

"Preskače lisica ogradu, džaba popraviš ogradu ona preskoči preko i preko 30 komada mi je odnijela već“, kaže Ivica Nađ, poljoprivrednik iz Luga.

A i pravi susret s tetom lijom ne izgleda kao u bajci.

"Jako sam bila preplašena i trčala sam i trčala i vidjela sam odjednom lisicu i pobjegla sam kod svinja da me zaštite“, kaže Ivona Nađ, Ivičina kćer.

Najbolja zaštita ipak je kod tate, koji čuva i obitelj i dvorište nadmudrujući se s kradljivicom kokoši, koja svojim ponašanjem uistinu opravdava izreku - Lukava kao lisica.