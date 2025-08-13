Prizor iz noćne more na hrvatskoj cesti: Srndać uletio kroz šajbu i 'sjeo' kraj vozača

Vozač automobila ozlijeđen je malo prije 14 sati u nesvakidašnjoj nesreći koja graniči s blockbusterom. Dok je vozio cestom od Bjelovara do Daruvara, pred njega je izletio srndać koji je probio prednje staklo vozila i završio na suvozačkom mjestu automobila.

Ozlijeđeni vozač prebačen je u Županijsku opću bolnicu u Pakracu, dok je srndać uginuo.

Na fotografijama koje je snimio očevidac vidi se razbijeno prednje staklo i životinja u automobilu, uz vidljive tragove krvi. Nesreća se dogodila u Konačnici, kod skretanja za sportski ribnjak Crnaja.

Iz bjelovarsko-bilogorske policije objašnjavaju da su ovakve nesreće u ovo doba godine učestale zbog sezone parenja divljači, ali da uglavnom nastane samo materijalna šteta. Za vikend su zabilježili sedam naleta vozila na divljač, a od početka godine ih je bilo 200.

Foto: Moj Portal

"Najčešće stradava srneća divljač, zatim jelenska, a rjeđe divlje svinje, lisice, fazani i jazavci", objasnila je za moj Portal službenica za odnose s javnošću iz bjelovarsko-bilogorske policije Tanja Marinić.

Zakonom o lovstvu je propisano da je za štetu nastalu naletom na divljač odgovoran vozač, ako se ispostavi da je vozio protivno propisima i postojećim prometnim znakovima. Zbog porasta broja motornih vozila, njihovu brzinu i vrijednost te sve veću mrežu prometnica, štete od naleta divljači u prometu u značajnom su porastu. Detaljnije o tome smo pisali OVDJE.

Iako zvuči gotovo pa nezamislivo, sličan slučaj dogodio se i u našem susjedstvu u ovo doba prošle godine. Slovenac (43) se prošlog kolovoza pukom srećom izvukao bez ozljeda kada mu je odrasli jelen skočio na vjetrobransko staklo kombija i sletio na vozačevo sjedalo na putu iz Dutovelja prema Komnu.

Vidio je veliku sjenu, ali nije uspio reagirati. A onda je uslijedio jak udarac u prednje staklo.

Životinja je sletjela svega nekoliko centimetara od njega. Neko je vrijeme ležala u olupini, a onda panično otrčala u šumu.

Jelen je nađen nedaleko od mjesta nesreće u teškom stanju, s unutarnjim krvarenjem i probijenim plućnim krilom. Muke su mu skratili tamošnji lovci.

