Naletjeli ste na divljač? Imamo odgovor kako naplatiti štetu, ali i smijete li spremiti gulaš...

Nevjerojatna nesreća dogodila se jučer 43-godišnjaku na putu iz Dutovelja prema Komnu u Sloveniji.

Prije nepuna dva mjeseca Slovenac je pukom srećom ostao neokrznut kad mu je odrasli jelen doslovno skočio na vjetrobransko staklo kombija i sletio na vozačevo sjedalo. Bilo je oko pola 8 ujutro kada je 43-godišnjak iz Hrušice vozio oko pola 8 iz Dutovelja pokraj Krajne Vasi u Sloveniji. Vidio je samo veliku sjenu, nije uspio ni reagirati, ali je osjetio jak udarac u šajbu.

Stisnuo je kočnicu i ugledao stražnjicu odraslog jelena samo nekoliko centimetara od sebe. Životinja je neko vrijeme bespomoćno ležala u olupini, a onda je polako došla k sebi i u panici se pokušala spasiti. Jelen je otrčao u šumu prije dolaska policije.

Vozač je dozvao pomoć, a teško ozlijeđenog jelena našli su malo kasnije 700 metara od mjesta "sudara". Kasnije su ga pregledali lovci, odlučili su mu prikratiti muke jer je bio teško ozlijeđen, imao je unutarnje krvarenje i probijeno plućno krilo te bi sigurno umro u teškim mukama.

Slovenski 24ur objavio je gotovo nevjerojatnu sliku jelena koji doslovno viri iz vjetrobranskog stakla.

No naleti na divljač česti su i kod nas, tako je prije nekoliko dana policija upozorila vozače da veći oprez jer su na području istočne Slavonije u samo 20-ak dana zabilježili čak 44 naleta na divljač.

Na sreću, ozlijeđenih ljudi nije bilo.

Koga zvati kad naletite na vepra, jelena, fazana...?

No sigurno se mnogi pitaju što kad netko autom naleti na divljač - kome to prijaviti, koga zvati? Opet, kako naplatiti štetu i ima li netko tko to pokriva, a na kraju i pitanje koje svrbi mnoge - može li netko divljač na koju je naletio jednostavno pokupiti u gepek i možda spremiti na lovački način?

Potražili smo odgovore od Ministarstva poljoprivrede i stvar nije tako jednostavna.

U ministarstvu navode da je Zakonom o lovstvu propisano je da se za štetu nastalu naletom vozila na divljač odgovara vozač ako se utvrdi da je vozio protivno odredbama propisa kojima je uređeno područje o sigurnosti prometa na cestama i postojećim prometnim znakovima izričitih naredbi ili pak – lovoovlaštenik ako se utvrdi da je šteta nastala zbog provođenja lova.

"Dosadašnjom neujednačenom sudskom praksom i dugotrajnim neizvjesnim postupcima, lovoovlaštenici i oštećenici su dovedeni u nezavidni položaj, suočeni s visokim odštetama i zateznim kamatama. Navedenoj situaciji doprinijela je i nezainteresiranost osiguravajućih kuća za osiguravanjem ili nametanje nerazmjerno visokih premija osiguranja.

Zbog porasta broja motornih vozila, njihovu brzinu i vrijednost te sve veću mrežu prometnica, štete od naleta divljači u prometu u značajnom su porastu. Utjecajem ljudi na okoliš te intenzivnijim obrađivanjem poljoprivrednih površina, stanište za divljač se mijenja i smanjuje pa se divljač prilagođava novonastalim uvjetima te hranu nalazi na poljoprivrednim poljima, ali često i stradava u prometu", naveli su u ministarstvu i otkrili širinu problema.

No mjeri li tko koliko se do sat naplatilo štete na automobilima?

Štete od naleta velike

Iz ministarstva navode da je financijska šteta velika i da ovisi o ishodu pojedinačnih sudskih postupaka na razini Republike Hrvatske, troškovima te iznosima kamata i sl. Ali i da se nikada jednom mjestu nije mjerila ukupna šteta od naleta divljači.

"Lovačka društva su dovedena pred postupak likvidacije i odustajanja od zakupa prava lova. To predstavlja problem za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje bi morale izvršavanje mjera uzgoja i zaštite divljači u lovištima povjeriti trećim osobama, uz isplatu naknade, dok bi u međuvremenu snosile svu odgovornost za štetu. Zato je 2018. predloženo rješenje kroz jedinstvenu policu osiguranja za područje cijele Republike Hrvatske, kako bi se omogućila održivost koncesija i zakupa prava lova.

U razdoblju od 2018. - 2021., nositelj osiguranja je bio Hrvatski lovački savez putem Croatia osiguranja d.d., a od 2021. je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva putem Euroherc osiguranja d.d. Od 2022. do 2024. ovo Ministarstvo je provelo pet postupaka javne nabave za uslugu osiguranja u slučaju naleta divljači na vozila i svih pet su poništene.

S obzirom na to da je prethodna polica osiguranja istekla 1. lipnja 2022., a razdoblje do okončanja postupka javne nabave neće biti pokriveno osiguranjem te da predmetno predstavlja nepredviđeni događaj koji će izazvati visoke troškove i imat će nenadoknadiv utjecaj na lovoovlaštenike i koji događaj nije moguće riješiti u standardnom natječajnom postupku, ovo Ministarstvo je donijelo odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom lovačkom savezu namijenjenih za financiranje šteta od divljači u prometu do sklapanja ugovora o nabavi police, a visina sredstava iznosi 544.163,51 eura mjesečno. Do sada je isplaćeno ukupno 13,6 milijuna eura", iznose u Ministarstvu.

Obratit se treba lovačkom savezu

I dok se običan vozač teško probija kroz ovu šumu podatka, pitanje je - što kad netko ipak naleti na vepra, jelena ili fazana te nastane šteta na automobilu?

Iz ministarstva kažu: "U slučaju da dođe do naleta vozila na divljač, oštećenici se obraćaju Hrvatskom lovačkom savezu. Informacije i uputa za prijavu štete dostupne su na OVOJ poveznici. Od 21. srpnja 2023. šteta se prijavljuje putem aplikacije za prijavu štete od naleta vozila na divljač".

Kada netko naleti na divljač, potrebno je obavijestiti policiju i bitno je da vozač ne napusti mjesto naleta.

A smije li netko ponijeti slučajnu lovinu i skuhati je na lešo?

Odgovor je jednostavan Kada se naleti na divljač ne smije se ni slučajno prilaziti ozlijeđenoj životinji niti je odnositi. "Zbrinjavanje nastradale divlje životinje zatečene na kolniku ili odbačene uz kolnik na zelenu površinu u nadležnosti je lovoovlaštenika, odnosno službe za ophodnju javnih cesta, ovisno o samom štetnom događaju"m ističu u ministarstvu. Dakle- ništa od čobanca na lovački način u kućnoj radinosti.

U ministarstvu su također naveli kako je ove godine do sredine srpnja bilo 31 55 prijavljenih slučajeva šteta zbog naleta na divljač, da je novac za nastalu štete isplaćen za njih 798, a najveći pojedinačni iznos odštete bio je 10.075 eura. Sveukupno je ove godine isplaćeno gotovo 1,3 milijuna eura odštete. Lani je prijavljeno 5553 slučajeva štete od naleta na divlje životinje, isplaćena je šteta u 4449 slučaja. Najveći pojedinačni isplaćeni iznos štete je bio 32.671 eurom a sveukupno se isplatilo gotovo 8,3 milijuna eura odšteta.

