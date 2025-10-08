SPOMINJE SE I ŽUPAN /

Nova akcija EPPO-a: Policajci na adresama šefova zdravstvenih ustanova

Foto: Ilustracija/robert Anic/pixsell

Prema prvim informacijama, nitko nije uhićen, već se osumničenima pretražuju domovi, a oduzeti su im i mobiteli

8.10.2025.
10:45
Tesa Katalinić
Europsko tužiteljstvo od ranog jutra provodi akciju zbog sumnje na zloupotrebu sredstava iz fondova Europske unije pri obnovi objekata Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Policija je, uz nalog USKOK-a, došla na kućne adrese šefova dviju zdravstvenih ustanova. Prema prvim informacijama, nitko nije uhićen, već se osumničenima pretražuju domovi, a oduzeti su im i mobiteli. 

Navodno sumnja o malverzacijama pri nabavci uređaja za te bolnice, a naručitelj je Varaždinska županija, doznaje 24sata te ističe da su istražiteljima u fokusu poslovi i povlačenje novca iz EU fondova za vrijeme kad je ministar bio Vili Beroš.

Jutarnji list piše i da su pokušali kontaktirati ravnatelja Opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka koji je od jutra nedostupan.  U krugovima bliskim istrazi spominje se i ime varaždinskog župana Anđelka Stričaka. Za sada nema informacija o tome je li i on obuhvaćen ovim radnjama istražitelja, ali je svakako znakovito da se ni on od jutra ne javlja na svoj mobitel.

Istražitelji su navodno upali i u prostorije Varaždinske županije.

POGLEDAJTE VIDEO: Priznanje krivnje, zatvorske kazne i stotine tisuća eura u proračunu: Je li Uskok zadovoljan epilogom?

EppoPolicijaUskok
