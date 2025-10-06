Bivši gradonačelnik Splita osuđen na devet mjeseci zatvora: Ovo su njegovi 'grijesi'

Na Županijskom sudu u Splitu u ponedjeljak je na djelomično uvjetnu kaznu nepravomoćno osuđen bivši SDP-ov gradonačelnik Ivo Baldasar koji devet mjeseci mora u zatvor, dok će preostalih devet mjeseci ostati na slobodi ukoliko u tri sljedeće godine ne počini novo kazneno djelo.

Uz Baldasara koji je osuđen zbog dva kaznena djela zlouporabe položaj i ovlasti, na istu je kaznu osuđen drugooptuženi bivši prvi čovjek gradske komunalne službe Špiro Cokarić​.

U tom sudskom postupku drugi bivši gradonačelnik Miroslav Buličić oslobođen je krivnje za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u vezi radova ispred Buličićeve kuće.

Uvjetne kazne

Na uvjetne kazne osuđeni su voditelj Odsjeka za komunalu grada Splita Damir Babić, zastupnica trgovačkog društva Mimoza Jasna Parčina, voditelj poslovanja hotela Luxe Josip Čulić, voditeljica pododsjeka za javne površine Natali Ribičić i poduzetnik Stipe Mađor. Oni su osuđeni na po godinu dana uvjetno uz rok kušnje od četiri godine.

​Na sudu su se našli zbog pogodovanja hotelu Luxe i trgovačkom društvu Mimoza koji su tijekom tri godine plaćali niže račune za 19 parkirališnih mjesta. Dodjeljivao im ih je Baldasar i to po znatno manjoj naknadi pa im je tako omogućio zaradu na štetu grada Splita.

Osim za pogodovanje s parkirnim mjestima Uskok je optuženike teretio i da su poduzetniku Mađoru omogućili povoljnije korištenje prostora u Turističkoj palači.

