Načelnik Jelenja pod istragom USKOK-a: Evo što mu se stavlja na teret

USKOK je pokrenuo istragu protiv bivšeg načelnika Općine Jelenje (rođen 1977.) zbog sumnje da je zlorabio svoj položaj i krivotvorio službene isprave kako bi spriječio naplatu pravomoćnog duga prema jednoj osobi, a sve na štetu komunalnog društva u vlasništvu Općine.

Kako navodi USKOK, načelnik je od studenog 2020. do travnja 2022., koristeći se svojom funkcijom, organizirao osnivanje novog komunalnog društva s ciljem da onemogući isplatu duga u iznosu od 213.960 kuna (oko 28.400 eura) koji je prethodno utvrđen pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Rijeci.

„Okrivljenik je predočio članovima općinskog vijeća kako je osnivanje novog komunalnog društva potrebno radi neometanog pružanja komunalnih usluga“, priopćio je USKOK. No, ističu kako je pravi motiv bilo izbjegavanje isplate potraživanja iz stečajem pogođenog prvog komunalnog društva.

Dostavio lažnu izjavu od dugovanju

Naime, prije nego što je vjerovnik podnio zahtjev za prisilnu naplatu putem FINA-e, tadašnji načelnik je zatražio od općinskog vijeća da donese odluku o osnivanju novog komunalnog društva. U postupku registracije drugog društva, načelnik je Trgovačkom sudu u Rijeci dostavio lažnu izjavu kako Općina nema nepodmirenih dugovanja – iako je znao za postojeći dug.

Nakon što je novo društvo osnovano, općinsko vijeće izmijenilo je odluku o povjeravanju komunalnih poslova, prebacivši ih sa starog društva na novo. Imovina i poslovanje također su preneseni, a staro društvo je otišlo u stečaj i kasnije izbrisano iz registra.

Time je, kako navodi USKOK, vjerovniku onemogućena naplata duga, a šteta se procjenjuje na najmanje 28.397,45 eura, uz dodatne zatezne kamate.

Istraga protiv bivšeg načelnika vodi se zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.