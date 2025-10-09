Sjećate se dječaka koji se ugušio pizzom? Otkriveni detalji optužnice protiv djelatnica Centra

Podignuta je optužnica protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, zbog smrti 15-godišnjeg dječaka. U rujnu prošle godine ugušio se hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.

Ravnateljica, koja je nakon dječakove smrti dala ostavku, optužena je za krivotvorenje službene isprave i pomaganje djelatnicima nakon kaznenog djela. Tužitelji je terete da je sastavila lažni zapisnik o navodnom sastanku i naknadno izmijenila protokol kako bi prikrila propuste.

Prijeti im zatvor

Ostale četiri djelatnice su optužene za smrt iz nehaja, jer su 15-godišnjem dječaku dale pizzu i zaključale ga samog u sobi, a znale su da mora jesti usitnjenu hranu pod nadzorom. Djelatnicima prijeti godinu i pol zatvora, a ravnateljici godinu.

"Ministarstvo, samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor proveo je nadzor u ustanovi na temelju kojeg je utvrdio propuste i izdao mjere. O mjerama i propustima obavijestio je Općinsko državno odvjetništvo. Podignuta je optužnica i sigurni smo da će se utvrditi istina i odgovornost", kazala je Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.