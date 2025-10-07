Dječaci silovali učiteljicu: Horor je počeo ucjenama sa snimkama

Na sudu u Beču počelo je suđenje maloljetnicima koji su optuženi da su ucjenjivali, seksualno zlostavljali i silovali 28-godišnju učiteljicu.

Sve je počelo nakon što je učiteljica prije dvije godine ušla u vezu s bivšim učenikom, koji je tada bio maloljetan i imao je samo 16 godina.

Njegovi prijatelji su doznali za vezu i potom je počeli ucjenjivati fotografijama i video snimkama. U siječnju su trojica dječaka navodno zapalila njezin stan u Beču dok je bila na odmoru.

Optuženici, u dobi između 14 i 17 godina, u lisicama su dovedeni na sud i djelomično su priznali krivnju.

David Jodlbauer, odvjetnik jednog od optuženika, kaže da njegov klijent odbacuje krivnju: "U velikoj mjeri, posebno kad je riječ o ključnom pitanju - povredi seksualnog integriteta žrtve - koliko mi je poznato, svi optuženici izjašnjavaju se da nisu krivi."