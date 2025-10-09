U Osijeku opet spaljuju ljude: 'Ako i ostane koji dio kosti, imamo mlin koji to samelje...'

Osječki krematorij ponovno radi. Otkako je prije četiri godine otvoren dva je puta bio u višemjesečnom zastoju i to zbog istog problema – oštećenja sustava dimovoda.

Na osječkom krematoriju novi je dimnjak, a kremacijska peć opet je u pogonu. „Pokojnik na liftu ulazi u kremacijsku peć, onda kreće postupak kremacije gdje palimo kremacijsku peć na kontrolnoj tabli, pratimo temperature koje idu do 800 stupnjeva u kremaciji.“ kaže Denis Nemet, glavni kremator poduzeća Ukop d.o.o.

Za dva sata pokojnik se pretvara u pepeo. „I ako ostane koji dio kosti, imamo mlin koji to samelje i sprema u urnu“, dodaje Nemet. A dim ide prema nebu. I to novim, originalnim dimnjakom ugrađenim umjesto dosadašnjeg zbog kojeg je krematorij bio izvan funkcije već drugi puta i to gotovo pola godine.

„Evo nakon drugi puta, nažalost, što smo imali problem s cjevovodi dimnjaka jednostavno više nismo htjeli pristati na bilo kakav kompromis, ovo je ipak druga priča, ovo je originalni cjevovod dimnjaka koji je izrađen od čelika, a unutra je izlijevan i beton.“ kaže Vedran Novokmet, direktor poduzeća Ukop d.o.o.

Novi dimnjak nisu novi troškovi

Novokmet tvrdi i kako novi dimnjak ne znači i nove troškove, jer je aktivirano jamstvo zbog problema sa starim dimovodnim sustavom ugrađenim u mandatu prijašnje uprave Ukopa i Grada. Građani Osijeka zadovoljni su aktiviranjem krematorija.

„Počeo je s radom, pa dobro, onda je riješen problem, ha da, riješen problem tko tako hoće da se sahrani.“ kaže Marija. Dok krematorij nije radio pokojnike koji su željeli kremaciju vozilo se u Zagreb, a i povoljnije i zgodnije je i to obaviti kod kuće. „Drago mi je, zašto bi mi morali ići u Zagreb, treba Osijek imati sve.“ kaže Drago.

U osječkom Ukopu godišnje imaju oko 300 kremacija, a kažu da je interesa sve više. „Stranke nam dolaze i mi sad kremiramo svaki dan, prvi slobodan termin je već sutra, stranke ovdje odabiru urne, kreću se cijene od 40 eura pa na dalje.“ kaže Sanja Todorović, referentica poduzeća Ukop d.o.o.

Duplo jeftinije: 'Zaista je blesavo tolike novce dati'

Za kremaciju je potrebno izdvojiti oko 700 eura, a za uobičajeni pokop od 1500 eura na više. Dovoljno za razmišljanje. „Zaista mi je blesavo tolike novce dati, razumijete me, ako već imamo i to“, kaže Nada iz Osijeka.

Zanimljivo je i da su zbog smanjenog kapaciteta rada zagrebačkog krematorija u Osijek počeli stizati i pokojnici iz drugih dijelova Hrvatske. „Evo u ovom trenutku mogu reći da čitava Hrvatska zapravo ide ovdje prema gradu Osijeku kada su u pitanju kremacije pokojnika.“ kaže Vedran Novokmet.

U Osijeku se nadaju da će nakon ugradnje novog dimnjaka prestati problemi s njihovim krematorijem i da će svi koji to žele i na ovaj način moći doći do svog vječnog mira.