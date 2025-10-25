Divlja inflacija, raste PDV: Rusima prijeti ekonomski krah. Dokad će Putin trpjeti Trumpove sankcije?

Moskva i dalje tvrdi da američke sankcije neće utjecati na rusko gospodarstvo. Slučajno ili ne, nakon Trumpova poteza u SAD je stigao Putinov posebni izaslanik za ekonomiju Kiril Dmitrijev, koji sada tvrdi da je diplomatsko rješenje blizu.

„Ovo putovanje je dugo planirano. Američka strana ga nije otkazala, unatoč nizu neprijateljskih postupaka koje je nedavno poduzela. Kao što je predsjednik Putin rekao, pritisak na Rusiju ne djeluje“, kazao je Dmitrijev.

Trump je, zbog odgode sastanka s Putinom, pod embargo stavio Rosnjeft i Lukoil, koji proizvode polovicu ruske nafte. Prema neslužbenim informacijama Reutersa, od Europljana traži da učine isto, i spreman je na nove poteze.

Zapad ima još aduta za Putina

Koalicija voljnih možda se nakratko razdvojila, ali jedinstvo nije upitno, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji otkriva da Zapad ima još aduta kojima se Vladimiru Putinu može otežati financiranje ratne mašinerije.

„Svi su se sudionici Koalicije voljnih složili da bi pritisak trebao nastaviti upravo ovako – na rusku naftu: ruske naftne kompanije, terminale, rusku tanker flotu i cjelokupnu infrastrukturu agresora. Danas smo se dogovorili o odlukama koje nam mogu puno pomoći. Sve detalje još nećemo otkrivati, kako bismo Putinu otežali stvari“, kaže Zelenski.

No sankcije za Lukoil u Briselu predstavljaju tešku temu, jer je kompanija povezana s gospodarstvom - od rafinerija u Rumunjskoj i Bugarskoj, do mreže benzinskih crpki diljem kontinenta.

Ekonomska situacija u Moskvi

Ruski predsjednik tvrdi da će zbog Trumpovih poteza rasti cijene nafte u Americi, dok rusko gospodarstvo neće značajno osjetiti posljedice.

Središnja banka situaciju shvaća ozbiljno – jučer je kamatna stopa smanjena na 16,5 posto, što ukazuje da Moskva pokušava probuditi ekonomiju opterećenu ratnim troškovima. Zbog manjka prihoda, Putin je najavio i povećanje PDV-a, što će kao i inflaciju najviše osjetiti građani.

„Sankcije koje su SAD uvele protiv najvećih ruskih naftnih kompanija uskraćuju im prihode i značajno povećavaju pritisak na Putina da sjedne za pregovarački stol“, kazao je Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a.

Moskva ne pokazuje znakove posustajanja. U napadu na Kijev sinoć je ubijena jedna osoba, a ranjeno je 10. Do sada je Rusija djelomično uspjela zaobići sankcije – naftu je preusmjerila prema Kini i Indiji.

Američki predsjednik je Indiji uveo carine, a sljedeći tjedan trebao bi se sastati i s najvećim kupcem putinove nafte, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. „Volio bih da nam Kina pomogne u vezi s Rusijom. Uveli smo vrlo velike sankcije Rusiji. Mislim da će te sankcije biti vrlo oštre i snažne, ali volio bih da Kina pomogne. Mislim da imamo vrlo dobre odnose“, kazao je Trump.

Xi je nedavno u Pekingu primio i Putina, a dvije su zemlje nizom sporazuma ojačale strateško partnerstvo, dok SAD i Kina imaju suprotstavljene interese u Indo-Pacifičkom području.

Iako su američke sankcije ozbiljne, one neće odmah slomiti rusku ekonomiju. No Trumpov potez mogao bi značiti da američki predsjednik shvaća – da Putin iskorištava svako njegovo oklijevanje.

