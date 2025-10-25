U Zelini zgroženi korumpiranim komunalcima: 'Ajde da je 150 eura pa bi čovjek rekao...'

PODMIĆIVANJE POSVUDA /

Zelina je ostala bez jedina dva komunalna redara. Oba su pala u USKOK-ovoj akciji zbog mita! Prijavio ih je 26-godišnjak kojeg su ulovili u prekršaju s trupcima, pa tražili 1500 eura za šutnju, umjesto zakonske kazne. Uhićenje komunalnih redara nikoga u Zelini nije iznenadilo. Mnogi su i ranije sumnjali u njihov pošten rad.

"Ako je to istina, to je sramota, za ovo mjesto, za ovaj gradić mali lijepi, gdje svak svakoga zna", kaže Dragan iz Zeline. Ivka slično razmišlja. "Ne znam što bi vam rekla, mislim nije normalno, normalno je. Za 1500 eura, ajde da je 150 pa bi čovjek rekao."

I gradonačelnica tvrdi da su do nje dolazile svakakve priče o njihovom radu, ali da nije bilo nikakvih dokaza za to. "Bez obzira o kojem se iznosu radi, da se radi o 10 eura, ono što se ne smije raditi, se ne smije raditi. Nije u okviru bilo čijeg radnog mjesta uzimati jedan euro, iznos uopće nije bitan, bitan je čin", kazala je Eva Jendriš Škrljak. Više doznajte u prilogu Jelene Jularić.