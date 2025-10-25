Utrka s neverom! Pilot otkrio kako su spašavali pacijenta: 'Idete preko pola države, ulazite u noć…'

IZ SPLITA U ZAGREB /

Hrvatska vojska nastavlja spašavati živote. U zahtjevnim noćnim uvjetima u samo dva dana do liječnika je prevezla dvoje životno ugroženih pacijenata. Sinoć je vojni helikopter hitno prevezao pacijenta s helidroma KBC-a Split na onaj zagrebačke bolnice Dubrava i spasio mu život. Dan ranije ista je eskadrila u noćnoj akciji prijevoza teško bolesnog pacijenta s otoka Hvara hitno dovela u Split gdje je stigao u 1 sat iza ponoći.

Reporterka RTL-a Danas Dragana Eterović na mjestu s kojeg pristiže pomoć kada je potrebna, iz baze u Divuljama, razgovarala je sa satnikom Dujom Voloderom, pilotom 395. eskadrile transportnih helikoptera HRZ-a koji je sudjelovao kao kopilot u akciji.

Voloder opisuje da je noćna zadaća bila sve samo ne jednostavna. Let od Splita do Zagreba zahtijevao je potpunu koncentraciju i preciznost cijele posade.

„Svaka takva zadaća je komplicirana na svoj način. Jučer smo letjeli praktički preko pola države i ulazili u noć. U prognozi je bila kiša i grmljavina nad Zagrebom, pa je bilo presudno da poletimo što prije. Da je poziv stigao sat kasnije, ne bismo mogli izvesti let“, rekao je satnik.

Unatoč lošim vremenskim uvjetima, sve je prošlo bez problema. „Uspjeli smo doći prije nevere, sigurno sletjeli u Zagreb, vratili se natrag i što je najvažnije – pacijent je stigao na vrijeme i bez komplikacija“, dodao je Voloder.

Na pitanje koliki je pritisak kad znaju da prevoze životno ugroženu osobu, satnik kaže da su takve situacije uvijek teške, ali i da se posada mora fokusirati na zadatak.

„Nije lako čuti da je pacijent životno ugrožen. Posebno kad je riječ o djetetu ili bebi. No, naš posao je da odradimo let – od točke gdje ga preuzimamo do bolnice gdje će dobiti svu potrebnu pomoć“, objašnjava pilot.

Svaki pacijent, kaže, putuje s medicinskim timom koji prati njegovo stanje i reagira po potrebi. „Isto tako, taj svaki pacijent ima sa sobom medicinski tim u pratnji koji je zadužen za praćenje stanja i pomaganje pacijentu, tako da mi svoje odradimo oni odrade svoje i to je to.“, zaključio je Voloder.

