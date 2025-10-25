Ne spavaju kad je život u pitanju! Piloti HRZ-a u dvije noći spasili dvoje pacijenata
Takvi medicinski letovi potvrđuju stalnu spremnost i visoku razinu osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva
Pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u protekla dva dana, u četvrtak i petak, bili su angažirani u hitnom medicinskom prijevozu životno ugroženih pacijenata u noćnim uvjetima.
Prevezli pacijenta iz Splita u Zagreb
Četveročlana posada od dva pilota i dva zrakoplovna tehničara helikopterom Mi-171Sh upućena je u petak iz vojarne "Knez Trpimir" kraj Divulja u Zagreb radi hitnog medicinskog prijevoza pacijenta.
Pacijent i medicinsko osoblje u njegovoj pratnji preuzeti su na helidromu KBC-a Split u 18.03 sati, a na helidrom KB-a Dubrava u Zagrebu helikopter je sletio u 19:23 te je pacijent odmah predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.
U noćnim uvjetima s Hvara u Split prevezen pacijent
Pripadnici 395. eskadrile bili su angažirani u hitnom medicinskom prijevozu i u četvrtak te su prevezli životno ugroženog pacijenta s otoka Hvara u Split. Četveročlana posada helikoptera Mi-171Sh upućena je 23. listopada u 00.05 sati iz vojarne "Knez Trpimir" kraj Divulja na otok Hvar radi hitnog medicinskog zračnog prijevoza životno ugroženog pacijenta.
Na otoku Hvaru posada helikoptera Mi-171Sh preuzela je životno ugroženog pacijenta u pratnji medicinskog osoblja. Helikopter je u 00.56 sati sletio na helidrom KBC-a Split te je pacijent predan hitnoj medicinskoj službi na daljnje medicinsko zbrinjavanje.
"Izvršenje zadaće rezultat je timskog i profesionalnog rada svih članova posade. Let je proveden u zahtjevnim noćnim uvjetima. Ponosan sam na svoj tim i na uspješno izvršenu zadaću", izjavio je kapetan helikoptera.
Takvi medicinski letovi potvrđuju stalnu spremnost i visoku razinu osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske, poručili su iz MORH-a.
POGLEDAJTE VIDEO: Vojarne uskoro otvaraju vrata i obveznim ročnicima, doznajemo sve detalje o vojnoj obuci