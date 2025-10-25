DAN S PEVECIMA /

Višnja i Zdravko Pevec o sinovima: 'Bili su skromni, radili s nama, punili police...'

Poduzetnici Višnja i Zdravko Pevec (65), jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih parova u hrvatskoj javnosti, zajedno su gotovo cijeli život. Kroz godine su prošli kroz mnoge izazove, kako u ljubavi, tako i u poslovnim uspjesima i neuspjesima. Čak i u najtežim trenucima njihova ljubav i međusobna podrška nisu se poljuljali. S Pevecima smo proveli jedan dan, a pred našim kamerama progovorili su, izmađu ostalog, i o odgoju sinova - Danijela i Davorina. 

Višnja nam je otkrila i koliko je bilo teško balansirati između obiteljskog i poslovnog života. ''Tada su već djeca malo narasla, ali dok su bili mali, živjeli smo na selu i vodili ih u vrtić'', rekla nam je Višnja pa dodala kako nije imala privilegiju biti s djecom kod kuće. 

''Pa to je ono što svi mislimo. Kud nam je život otišao? Samo smo radili i borili se, a nismo stigli uživati s djecom'', kaže. 

Otkrila nam je i kako je odgajala svoje sinove. ''Prvo, oni su bili skromni, radili su s nama, punili su police... Radili poput šegrta Hlapića. Tako su ih zvali'', rekla nam je gospođa Pevec. 

