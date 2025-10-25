Od popularne plavušice do neprepoznatljive ovisnice: Ovako danas izgleda zvijezda 'Američke pite'

Tara Reid (49), zvijezda filmova American Pie i The Big Lebowski, nekad je bila jedno od najpoznatijih lica Hollywooda. Brza slava donijela joj je i probleme - ovisnost o alkoholu, loše estetske zahvate i pad karijere. Nakon rehabilitacije pokušala je povratak kroz filmove poput Sharknado, ali nikad nije dosegla nekadašnji uspjeh. Danas izaziva pažnju zbog izrazito mršavog izgleda, što je potaknulo zabrinutost obožavatelja. Iako tvrdi da je zdrava, Tara ostaje simbol holivudskog glamura koji se pretvorio u opomenu o cijeni slave.