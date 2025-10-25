ŠTO SE DOGODILO? /

Od popularne plavušice do neprepoznatljive ovisnice: Ovako danas izgleda zvijezda 'Američke pite'

Od popularne plavušice do neprepoznatljive ovisnice: Ovako danas izgleda zvijezda 'Američke pite'
Foto: Profimedia
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tara Reid (49), zvijezda filmova American Pie i The Big Lebowski, nekad je bila jedno od najpoznatijih lica Hollywooda. Brza slava donijela joj je i probleme - ovisnost o alkoholu, loše estetske zahvate i pad karijere. Nakon rehabilitacije pokušala je povratak kroz filmove poput Sharknado, ali nikad nije dosegla nekadašnji uspjeh. Danas izaziva pažnju zbog izrazito mršavog izgleda, što je potaknulo zabrinutost obožavatelja. Iako tvrdi da je zdrava, Tara ostaje simbol holivudskog glamura koji se pretvorio u opomenu o cijeni slave.

25.10.2025.
17:39
Hot.hr
Tara ReidGlumicaAmerička Pita
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO SE DOGODILO? /
Od popularne plavušice do neprepoznatljive ovisnice: Ovako danas izgleda zvijezda 'Američke pite'