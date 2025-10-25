Evo zašto je kraljica majka slovila za ikonu stila: Presudna je bila jedna suradnja

PREKRASNA I ELEGANTNA /

S tugom je objavljena vijest da je preminula Njeno Veličanstvo Sirikit Kitiyakara, Kraljica Majka Kraljevine Tajland, u 93. godini života.
S tugom je objavljena vijest da je preminula Njeno Veličanstvo Sirikit Kitiyakara, kraljica majka Kraljevine Tajland, u 93. godini života. Bila je supruga pokojnog kralja Bhumibola Adulyadeja (Rama IX) i majka sadašnjeg kralja Maha Vajiralongkorna (Rama X). Tijekom života stekla je poštovanje naroda kao simbol dostojanstva, tradicije i posvećenosti zemlji.

Posebno je bila poznata po svojem besprijekornom osjećaju za stil. Tijekom 1950-ih i 1960-ih godina međunarodni su mediji često isticali njezinu eleganciju i ljepotu. Suradnja s francuskim modnim dizajnerom Pierreom Balmainom rezultirala je kreacijama koje su spajale zapadnu sofisticiranost i tajlandsku tradiciju. Sirikit je, kroz odjeću, promicala kulturni identitet zemlje, čineći tajlandsku svilu svjetski prepoznatljivim simbolom.

