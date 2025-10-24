Ni rano gostovanje ih nije zaustavilo: Evo kako je Torcida odala počast hrvatskim herojima

Unatoč ranom terminu i radnom danu, navijači Hajduka pokazali su se kao pravi kamen temeljac momčadi. U 11. kolu SuperSport HNL-a, Bijeli su slavili na gostovanju kod Gorice rezultatom 3:1, a Torcida je još jednom bila glavni detalj večeri.

Iako je utakmica igrana u petak, stadion u Velikoj Gorici bio je rasprodan već u srijedu, a prevladavali su Hajdukovi navijači. Zbog gustog dima i pirotehnike utakmica je bila nakratko prekinuta, ali atmosfera s tribina nije jenjavala ni sekunde.

Torcida je tijekom prvog poluvremena podigla transparent posvećen junacima Domovinskog rata, Blagi Zadri i Andriji Matijašu Pauku, čime su još jednom pokazali da uz sportski duh nose i snažnu domoljubnu poruku.

U nastavku susreta uslijedio je novi val navijačke energije “old school” poruke i zastave preplavile su gostujući sektor, a iznad svega se isticala poruka:

“1/4 Prvi u fanatizmu.”

Na terenu je Hajduk odigrao uvjerljivo – golovima Nike Sigura i suigrača poveo je 3:0, a bivši Hajdukov igrač Ćuić tek je ublažio poraz domaćih. Iako je utakmica imala čak 10 minuta sudačke nadoknade, sve je prošlo u pravom sportskom duhu, uz gromoglasnu podršku navijača iz Splita.

