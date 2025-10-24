BIJELI U PROBLEMIMA /

Hajduk bez Marka Livaje na gostovanju kod Gorice napada vrh ljestvice

Hajduk bez Marka Livaje na gostovanju kod Gorice napada vrh ljestvice
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Gorica - Hajduk pratite UŽIVO na portalu Net.hr

24.10.2025.
15:31
Sportski.net
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
HNL, 11. kolo
24. 10. 2025. 
18.00
0
Gorica
 
:
0
Hajduk
 

GORICA: 

HAJDUK: 

Standings provided by Sofascore

Hajduk kod Gorice od 18 sati igra 11. kolo HNL-a. 

Bijeli ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice s istim brojem bodova te nešto lošijom gol razlikom od prvoplasiranog Dinama. 

"Pripremili smo se za Goricu, dobro se poznajemo, ovo je liga s malo klubova i svi se jako dobro znamo. Gorica ima kvalitetne igrače, neke stvari ćemo morati prilagoditi protivniku, a ostatak je na nama. U prvom susretu smo ih pobijedili, bili smo bolji, imali smo prilike, bili dobri u tranziciji. Očekujemo tešku utakmicu", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia

Zbog četvrtog žutog kartona u momčadi Hajduka sigurno neće biti Adriona Pajazitija, a kod Gorice Marijana Čabraja. Također trener Garcia potvrdio je da zbog ozljeda nema Marka Livaje, Roka Brajkovića, Ismaela Dialla i Marina Skelina. 

Hajduk i Gorica odmjerili su snage na Poljudu u drugom kolu HNL, a Bijeli su tada slavili 2:0 golovima Benrahoua i Šege. 

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Vučković, a asistent VAR suca Luka Pušić, obojica iz Zagreba. 

HajdukHnlGoricaUživo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIJELI U PROBLEMIMA /
Hajduk bez Marka Livaje na gostovanju kod Gorice napada vrh ljestvice