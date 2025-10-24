Hajduk bez Marka Livaje na gostovanju kod Gorice napada vrh ljestvice

HNL, 11. kolo 0 Gorica : 0 Hajduk

GORICA:

HAJDUK:

Standings provided by Sofascore

Hajduk kod Gorice od 18 sati igra 11. kolo HNL-a.

Bijeli ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice s istim brojem bodova te nešto lošijom gol razlikom od prvoplasiranog Dinama.

"Pripremili smo se za Goricu, dobro se poznajemo, ovo je liga s malo klubova i svi se jako dobro znamo. Gorica ima kvalitetne igrače, neke stvari ćemo morati prilagoditi protivniku, a ostatak je na nama. U prvom susretu smo ih pobijedili, bili smo bolji, imali smo prilike, bili dobri u tranziciji. Očekujemo tešku utakmicu", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

Zbog četvrtog žutog kartona u momčadi Hajduka sigurno neće biti Adriona Pajazitija, a kod Gorice Marijana Čabraja. Također trener Garcia potvrdio je da zbog ozljeda nema Marka Livaje, Roka Brajkovića, Ismaela Dialla i Marina Skelina.

Hajduk i Gorica odmjerili su snage na Poljudu u drugom kolu HNL, a Bijeli su tada slavili 2:0 golovima Benrahoua i Šege.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Vučković, a asistent VAR suca Luka Pušić, obojica iz Zagreba.