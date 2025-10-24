ZAVODLJIVA MANEKENKA /

Nju je ljubio prije Ane Ivanović: Bastianova bivša cura danas blista od sreće uz bogatog poduzetnika

Foto: Alexandra Beier/afp/profimedia
Bastian i Sarah u ljubavnoj vezi su bili sedam godina i bili jedni od omiljenih parova u Njemačkoj.
Prošlo je deset godina otkako su se njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (41) i manekenka Sarah Brandner (36) razišli, a slavna Njemica danas ponovno uživa u ljubavi.

Nakon prekida, Sarah se posvetila manekenskoj karijeri, dok je bivši nogometaš ubrzo započeo vezu s tenisačicom Anom Ivanović (37), kojom se vjenčao 2016. godine. Nažalost, u srpnju ove godine službeno su se razveli.

24.10.2025.
19:09
Hot.hr
Alexandra Beier/afp/profimedia
Bastian SchweinsteigerAna IvanovićBivša Djevojka
