Nju je ljubio prije Ane Ivanović: Bastianova bivša cura danas blista od sreće uz bogatog poduzetnika

Prošlo je deset godina otkako su se njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (41) i manekenka Sarah Brandner (36) razišli, a slavna Njemica danas ponovno uživa u ljubavi.

Nakon prekida, Sarah se posvetila manekenskoj karijeri, dok je bivši nogometaš ubrzo započeo vezu s tenisačicom Anom Ivanović (37), kojom se vjenčao 2016. godine. Nažalost, u srpnju ove godine službeno su se razveli.