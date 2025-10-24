O njenim oblinama svi pričaju: Kći Heidi Klum postaje nova senzacija, hoće li zasjeniti majku?

Kći svjetski poznate manekenke i TV zvijezde Heidi Klum (52), Leni Klum (21) danas je jedna od najzapaženijih mladih ljepotica na modnoj sceni. Njezin biološki otac je talijanski poduzetnik i bivši šef Formule 1, Flavio Briatore (75). Iako se Heidi i Flavio razišli prije njezina rođenja, Lena je kasnije zakonski posvojio pjevač Seal (62), s kojim je Heidi bila u braku.

Poput majke, bavi se manekenstvom i u kratkom je vremenu ostvarila zavidne uspjehe. Snimala je kampanje za poznate svjetske brendove, krasila naslovnice modnih časopisa i redovito se pojavljuje na tjednima mode u Parizu, Milanu i Berlinu.

Vrlo je popularna i na Instagramu na kojem broji čak 1.8 milijuna pratitelja, a procjenjuje se da već sada raspolaže imovinom vrijednom nekoliko milijuna eura zahvaljujući unosnim ugovorima s modnim brendovima i suradnjama na društvenim mrežama.

Što se tiče privatnog života, u vezi je s glazbenikom i modelom Arisom Rachevskijem (22) . Par se povremeno pojavljuje na javnim događanjima, a njihove zajedničke fotografije često izazivaju pozornost javnosti.