Preminula TikTok zvijezda Emman Atienza: Imala je samo 19 godina

Emman Atienza, popularna TikTok zvijezda i kći poznatog filipinskog TV voditelja i meteorologa Kima Atienze, preminula je u dobi od samo 19 godina. Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potvrdila je obitelj putem objave na Instagramu, što je duboko potreslo njezine obožavatelje diljem svijeta.

''S dubokom tugom dijelimo vijest o neočekivanoj smrti naše kćeri i sestre Emman. Unijela je mnogo radosti, smijeha i ljubavi u naše živote te u živote svih koji su je poznavali. Imala je poseban način da se ljudi osjećaju viđenima i saslušanima, a nije se bojala dijeliti vlastito iskustvo s mentalnim zdravljem. Njezina autentičnost pomogla je mnogima da se osjećaju manje usamljeno'', napisali su u objavi.

Za kraj su dodali i kako se nada da će njezini fanovi nastaviti živjeti prema osobinama po kojima je ona živjela. Izjavu su potpisali roditelji i brat i sestra.

Imala je brojne fanove

Emman, pravog imena Emmanuelle Atienza, nedavno se preselila iz Filipina u Los Angeles, gdje je planirala započeti novu fazu svog života i nastaviti karijeru kao influencerica. Na TikToku ju je pratilo gotovo milijun ljudi, a bila je poznata po svojoj iskrenosti i otvorenim objavama o temama koje su mnogi izbjegavali - od svakodnevnih izazova do pitanja mentalnog zdravlja i samoprihvaćanja.

