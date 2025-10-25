Baka Prase se ženi? O njegovoj novoj djevojci bruji internet, uspoređuju je s Pamelom Anderson

Srpski YouTuber i influencer Bogdan Ilić (29), poznatiji kao Baka Prase, iznenadio je javnost objavom da se uskoro planira vjenčati. Naime, kontroverzna internet zvijezda oglasio se iz Italije, gdje već neko vrijeme boravi sa svojom djevojkom Milenom, i otkrio kako su njih dvoje započeli pripreme za vjenčanje.

Na fotografiji zajedno poziraju, a opis je u kratkom roku izazvao lavinu komentara. ''Planiramo vjenčanje''. Iako su mnogi njegovi pratitelji ovu izjavu shvatili kao šalu, drugi vjeruju da se iza toga zaista krije ozbiljna namjera. ''Nitko nije zgodan kao Milena, kakva ljepotica. Podsjeća me na Pamelu Anderson iz najboljih dana'', samo su neki od komentara.

Uplovio u vezu nedugo nakon prekida

Bogdan i Milena posljednjih tjedana uživaju u Italiji, a on redovito dijeli zajedničke trenutke s putovanja. Njihova veza započela je nedugo nakon što je Baka Prase prekinuo s bivšom djevojkom Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla. Bogdan i Anja godinama su bili jedan od najpopularnijih parova, no prekid nije prošao mirno.

Nakon prekida, Anja se preselila u Dubai, a Bogdan je u jednoj od svojih objava otkrio da je bivša prodala sve što joj je ikada poklonio.

Inače, Baka Prase, koji je rođen 16. rujna 1996. u Vranju, već godinama slovi za jednog od najpoznatijih i najkontroverznijih influencera u regiji. Svoju karijeru započeo je kao gamer, no ubrzo je postao prepoznatljiv po provokativnim videima, glazbi i izjavama koje često izazivaju burne reakcije javnosti.

