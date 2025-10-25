Severina 'zapalila' Gripe pa objavila dirljiv trenutak s koncerta: 'Mama je bila najponosnija'

Nakon spektakularnog koncerta na splitskim Gripama u petak, Severina se oglasila na svom Instagramu i oduševila obožavatelje objavom.

Popularna splitska pjevačica podijelila je nekoliko fotografija snimljenih neposredno prije nastupa, a pažnju je odmah privukao njezin atraktivan outfit – crni korzet u kombinaciji s mrežastim najlonkama i visokim potpeticama.

"Trenutak kad ni slutila nisam kakve će se emocije valjat ispod ovog korzeta, ni koliko me ljubavi čeka u dvorani… ", podijelila je pjevačica.

'Moja mama je tada bila najponosnija'

Pjevačica je podijelila video s koncerta na kojem izvodi legendarnu pjesmu “Dalmatinka”, uz poruku koja je mnogima probudila nostalgiju.

''…jer ne bi me bilo ovakve da nisam iz Splita. Okupane morem, grijane ovim našim suncem, a “siromašna” četvrt mi je dala valjda taj gen za borbu. Otišla sam iz mog rodnog grada za vrime rata i otpivala pismu koja je moja osobna karta. Dalmatinka po srcu, duši, dišpetu i temperamentu. Uostalom, to ovoj publici ispred mene ne treba objašnjavati. Istog smo kova…Ovu pjesmu sam baš ovdje, na Gripama, otpjevala prvi put, 1993. Moja mama je tad bila najponosnija, a i danas će kad joj pokažem ovaj video… - napisala je Seve.

