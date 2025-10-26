Građani u suzama pale svijeće za ubijenog oca u Novom Mestu

DOSTOJANSTVENO OKUPLJANJE /

U subotu oko 2.30 sati u Novom Mestu u Sloveniji smrtno je stradala jedna osoba. Preminuli muškarac je otac koji je došao po sina nakon što ga je ovaj pozvao, navodno jer mu je grupa ljudi prijetila. Ispred kluba ga je navodno dočekala skupina koja ga je napala čim je izašao iz svog automobila. Policija je uhitila osumnjičenog.

U nedjelju ujutro, točno u 10 sati, ispred jednog lokala u središtu Novog Mesta započelo je dostojanstveno okupljanje građana u znak sjećanja na tragično preminulog sugrađanina. Na kišnu i sumornu nedjelju, deseci stanovnika zapalili su svijeće i položili cvijeće duž pločnika, stvarajući more svjetlosti i tišine u središtu grada.

Ispred lokala u kojem je 48-godišnjak radio, građani su mu odali počast svijećama, cvjetnim aranžmanima i simbolično postavljenom čašom vina s mineralnom vodom.