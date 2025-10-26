Detalji stravične nesreće u Beogradu, svjedok: 'Iz auta nije dopirao nijedan glas'

Prometni vještak Milan Antić komentirao je prometnu nesreću u Beogradu u kojoj su život izgubili otac, majka i dijete. Vještak je za Blic kazao da vozača koji je skrivio nesreću čeka pet do 15 godina zatvora.

"Ono što pomaže u cijeloj ovoj priči jest da je taj dio grada dobro pokriven videonadzorom, tako da pretpostavljam da će jedan od dokaza biti i videosnimka te prometne nesreće na temelju koje će se moći pouzdano utvrditi na koji je način do nje došlo", rekao je Antić.

"Ovaj vozač bio je u obvezi zaustaviti se na crveno signalno svjetlo, što nije učinio", istaknuo je. Govoreći o mogućim sankcijama, Antić je naveo da je, s obzirom na to da je nesreća izazvana pod utjecajem alkohola, predviđena stroža kazna koja se kreće od pet do 15 godina zatvora. Smatra da su takve kazne primjerene i dobro odmjerene.

Antić je upozorio da je sigurnost u prometu jedan od vodećih globalnih problema za koji ne postoji jedinstveno rješenje. "Mora se raditi na stotinama stvari. Jedna od stvari je strategija sigurnosti prometa koju mi imamo, ali postavlja se pitanje koliko je elemenata i strategije sigurnosti prometa realizirano", kazao je, dodavši da je i financiranje sigurnosti prometa u Srbiji na upitnoj razini.

Naglasio je i važnost edukacije te kampanja o sigurnosti u prometu. "Nitko danas nije izašao na ulicu, sjeo u svoj automobil i rekao 'ja danas idem ubiti nekoga'. Niti je sjeo u svoj automobil i rekao 'ja idem danas poginuti'", slikovito je opisao Antić. Zaključio je upozorenjem da se nesreće događaju iznenada i da je bolje "izgubiti trenutak u životu čekajući, nego izgubiti život u trenutku".

Svjedoci opisali strašne prizore

Podsjetimo, na raskrižju ulica Heroja s Košara i Omladinskih brigada poginuli su majka D.K. (1987.), otac B.Ž. (1982.), koji je bio prometni policajac te njihovo dijete Ž.M. (2016.).

Tragediju je izazvao Nikola Đ., 24-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Upravljajući Audijem bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, velikom je brzinom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izravno se zabio u vozilo u kojem se nalazila obitelj. S njim je u automobilu bio i suvozač, također državljanin BiH.

"Bilo je strašno! Auto je bio potpuno smrskan. Obitelj koja je bila u Hyundaiju na zeleno svjetlo na semaforu polako je krenula skretati na raskrižju, ali je tada na njih Audijem bosanskohercegovačkih registarskih oznaka velikom brzinom s bočne strane udario mladić", ispričao je jedan od svjedoka, prenosi Kurir.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka stravične prometne nesreće. Upozoravamo, snimka u nastavku je uznemirujuća.

'Iz auta nije dopirao nijedan glas'

Prema riječima svjedoka, sudar je bio izuzetno silovit. "Iz Hyundaija nije dopirao nijedan glas, ništa... Nismo znali da su imali dijete u automobilu, jer ga nismo vidjeli, a kada su došli policija i Hitna pomoć, saznali smo da je dijete od siline udarca sa stražnjeg sjedala doslovno upalo u prtljažnik", naveo je svjedok i dodao: "Vatrogasci-spasioci su kasnije morali rezati lim kako bi izvukli tijela obitelji. Pretužno."

Kako se neslužbeno doznaje, poginuli muškarac bio je policajac izvan dužnosti, a obitelj je živjela u neposrednoj blizini mjesta nesreće. "Vidio sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada," zaključio je jedan od svjedoka.

Istragu vodi Više javno tužiteljstvo u Beogradu, koje je naložilo obdukciju tijela stradalih. Vozila koja su sudjelovala u nesreći poslana su na izvanredni tehnički pregled.

