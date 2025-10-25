Putin u sve težoj situaciji, Kovačević: 'Tko se usudi reći istinu riskira sedam godina zatvora'

'RUSKI PRIVID NORMALNOSTI' /

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio uvesti novi paket sankcija Rusiji, o ovoj odluci i njezinim posljedicama za RTL Danas govorio je bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević.

Trump, koji je u ranijem razdoblju nastojao postići brzo mirovno rješenje, sada pokušava natjerati Kremlj da stvarno osjeti ekonomski pritisak.

"Trump je očekivao da će njegova za Rusiju prilično velikodušna ponuda biti prihvaćena. A zašto Putin nije prihvatio Trumpovu ponudu, to je sad pravo pitanje. Jasno je da se njih dvojica razlikuju u pristupu. Trump traži instantno mirovno rješenje, a Putin želi normalizaciju rusko-američkih odnosa kao pretpostavku za razgovor o Ukrajini," rekao je Kovačević.

Dodao je i da su na stolu bila dva prijedloga kapitulacije – ruski i američki – ali Putin nije dopustio raspravu o američkom prijedlogu. “Mislim da mu je to greška. Izaslanik, posebno stručnjak za financije i ekonomiju, po mom mišljenju pokazatelj je svijesti Putinove da je pogriješio”, ocijenio je bivši veleposlanik. Pogledajte cijeli razgovor u videu.