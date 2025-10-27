Trump se pohvalio nalazima: ‘Doktori kažu da je to nešto najbolje što su ikada vidjeli'

SAVRŠENI SU /

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak, na letu prema Tokiju, novinarima otkrio da je obavio MRI pregled (magnetska rezonanca) u vojnoj bolnici Walter Reed, no nije želio otkriti zašto.

“Imao sam MRI, bilo je savršeno, da. Dali smo vam sve rezultate, bilo je savršeno. Doktori kažu – neki od najboljih nalaza koje su ikada vidjeli za moje godine,” izjavio je Trump na Air Force Oneu.

Na dodatna pitanja o detaljima pregleda, Trump je samo poručio:

“Pitajte doktore. Nitko vam nikada ne daje takve izvještaje kao ja.”

‘Imamo nuklearnu podmornicu kod Rusije – i ne igramo se’

Trump se dotaknuo i ruskog predsjednika Vladimira Putina, nakon što je Moskva objavila da je uspješno testirala nuklearno oružje dugog dometa Burevestnik.

“Oni znaju da mi imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svijetu, odmah uz njihove obale. Mi ne moramo putovati 8.000 milja. Ne igramo se s njima, a ne bi trebali ni oni s nama,” rekao je Trump, poručivši Putinu da završi rat koji je trebao trajati tjedan dana, a sada ulazi u četvrtu godinu.

Čestitao Mileiju

Trump se osvrnuo i na izbore u Argentini, gdje je desničar Javier Milei ostvario iznenađujuću pobjedu.

“Bila je to velika pobjeda. Čestitam pobjedniku, imao je veliku podršku od nas. Dao sam mu snažnu podršku i on je pobijedio s razlikom koju nitko nije očekivao,” rekao je Trump.