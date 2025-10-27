Putin prijeti letećim Černobilom, Trump odgovara: 'Znaju gdje je naša nuklearna podmornica...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin trebao okončati rat u Ukrajini umjesto testirati rakete na nuklearni pogon, dodajući da SAD ima nuklearnu podmornicu postavljenu uz rusku obalu.

Putin je u nedjelju rekao da je Rusija uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik, oružje za koje Moskva kaže da može probiti bilo koji obrambeni štit, te najavio njezino raspoređivanje.

Na pitanje postavljeno u zrakoplovu Air Force One o testiranju rakete 9M730 Burevestnik koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall, za koju Moskva tvrdi da je preletjela 14.000 km, Trump je rekao da SAD ne treba letjeti tako daleko jer ima nuklearnu podmornicu uz obalu Rusije.

"Znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najveću na svijetu, odmah uz njihove obale, pa mislim, ne moramo ići 14.000 km", rekao je Trump novinarima, prema audio zapisu koji je objavila Bijela kuća.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zategnuti odnosi s Washingtonu

Trump je dodao da nije prikladno da Putin najavljuje testove raketa dok se rat u Ukrajini nastavlja.

"Trebao bi okončati rat - rat koji je trebao trajati tjedan dana, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To bi trebao učiniti, umjesto testiranja raketa", rekao je.

Kremlj je u ponedjeljak, na Trumpove primjedbe, odgovorio da se Rusija vodi vlastitim interesima nacionalne sigurnosti. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da u testiranju rakete Burevestnik nije bilo ničega što bi trebalo zategnuti odnose s Washingtonom.

Najsmrtonosniji rat u Europi

Trump je više puta rekao da želi završiti rat u Ukrajini, najsmrtonosnijem ratu u Europi od Drugoga svjetskog rata, premda je rekao da je pronalaženje mira teže od postizanja primirja u Gazi ili okončanja sukoba između Indije i Pakistana.

Raketa Burevestnik prvi je put najavljena 2018. godine, a Putin ju je prikazao kao odgovor na američke pokušaje izgradnje proturaketnog obrambenog sustava i proširenje NATO saveza. "Oni se ne igraju s nama, niti se mi igramo s njima", rekao je Trump, dodajući da SAD stalno testira svoje rakete.

Reuters je 25. listopada izvijestio da Trumpova administracija priprema dodatne sankcije za ključne sektore ruske ekonomije, ako Putin nastavi odgađati okončanje rata u Ukrajini. Na pitanje o mogućim sankcijama, Trump je kratko odgovorio: "Saznat ćete".

POGLEDAJTE VIDEO: Trump povukao moćni nosač iz Splita: Zašto gomila vojsku pred Venezuelom?