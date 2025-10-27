Nikola ubio tročlanu obitelj, bio je pijan i drogiran: Objavljeni novi detalji o 'Audiju smrti'

Objavljeni su novi detalji stravične nesreće na području Novog Beograda u Srbiji u kojoj su u nedjelju život izgubili prometni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i njihov sin Mihajilo (9).

Stravičan sudar skrivio je državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24), koji je automobilom marke Audi prešao kroz crveno svjetlo i udario u Hyundai u kojem se vozila tročlana obitelj.

Uhićen je zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa te će tijekom ponedjeljka po skraćenom postupku biti saslušan u beogradskom Višem javnom tužiteljstvu. U trenutku sudara bio je pijan i na drogama - u krvi je imao 1,17 promila alkohola i kanabis, javlja Kurir.rs.

Ozlijeđen i suvozač

Teško ozlijeđen je i suvozač Audija Jovan P., također državljanin BiH, koji je zadobio teške ozljede opasne po život u vidu unutarnjeg krvarenja. Mediji ističu da je u krvi imao oko jedan promil alkohola.

Podsjetimo, objavljena je uznemirujuća snimka tragedije na kojoj se vidi kako se Audi svom silinom zabija u Hyundai, koji od jačine udara leti nekoliko metara i zabija se u dva stupa, semafor i uličnu rasvjetu.

Emotivne objave

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izrazio je sućut obiteljima stradalih i istaknuo da će policija nastaviti s najstrožim kontrolama i sankcijama "prema svima koji bahatom i neodgovornom vožnjom ugrožavaju živote građana".

Društvenim mrežama proširile su se emotivne objave kojima su se poznanici i prijatelji oprostili od Bojana i njegove obitelji. "Otišao je divan čovjek, koji je volio i pošteno radio svoj posao. Ubojica je u crno zavio vrlo poštovanu obitelj. Doživotna za osumnjičenog", piše u jednoj objavi.

"Naš Boki nije bio sam dobar čovjek, nego stup obitelji i prijateljstva. Obiteljski čovjek, veseljak, domaćin - malo je takvih danas", ispričao je Bojanov bliski prijatelj.

