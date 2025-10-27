Gradonačelnik Skradina otkrio tko je ukrao 170 tisuća iz blagajne

PLJAČKA STOLJEĆA /

"Mali grad za veliku pronevjeru" ili "Pljačka stoljeća u Skradinu" - tako ovih dana Skradinjani opisuju krađu veće količine gradskog novca ukradenog u gotovini. Kroz pitoreskni gradić na Krki, godišnje prođe stotine tisuća turista na putu za slapove Krke, pa je blagajna gradskog parkinga ljeti puna. Iz Grada Skradina sve su prijavili policiji, a Nikolina Radić saznala je o kojoj pozamašnoj svoti se radi. Gradonačelnik Skradina Antonijo Brajković (hdz) otkrio joj je detalje.

"Radi se o iznosu nešto manjem od 170 tisuća eura prema podacima kojima mi raspolažemo. Direktorica Komunalnog poduzeća, prilikom povratka nakon višemjesečnog bolovanja, utvrdila je manjak i zbog tog manjka je prijavila pronevjeru policiji", rekao je gradonačelnik.

Sve je vodilo do jedne djelatnice koja je osumnjičena za krađu. "Djelatnica je dobila izvanredni otkaz na radu i podnesena je kaznena prijava", rekao je i dodao da je istraga u tijeku. Više u videu...