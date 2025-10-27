Stižu nova poskupljenja: Istražili smo kako preživjeti bez Vladinih mjera

Vlada otpušta mjere pomoći! Od Svih Svetih brojila za plin i struju vratit će se po višim cijenama. Rast troškova očekuje se ne samo za kućanstva, nego i za poduzetnike. Mjere se popuštaju postupno – prvi val za tjedan dana, a drugi početkom 2026. godine.

Ove zime, kaže nam gospodin Zdenko, održavanje topline bit će prava matematika, jer - sve na što se grije je skuplje.

"Kupio sam ove godine 10 metara po 75, s time da je prošle godine bilo 65 eura. Iako su već i ove godine neki tražili 80 eura za metar", kaže Zdenko Stolar iz Stupnika.

Kad zahladi, da bi smanjio troškove, neće koristiti samo peć. Ova zima, kaže nam, zahtijevat će promišljenu taktiku grijanja.

"Pazimo na to što je u tom trenutku najjeftinije i onda to najviše koristimo. U prijelaznim periodima najviše koristimo struju i drva, a kad je hladno, jer je plin jeftiniji – onda koristimo plin", kaže Zdenko.

Ali za tjedan dana, i plin i struja dolaze po novim cijenama. Vlada je izračunala da će zbog ukidanja dijela subvencija prosječan račun za plin umjesto 42 iznositi 46 eura. Račun za struju koji je dosad bio 40 eura i 65 centi, od Svih Svetih će biti 43 eura i 65 centi, a od 1. siječnja 45 eura i 61 cent. Toplinarstvo će s 37,75 porasti na prosječnih 41 i 53.

Vlada uvodi vaučere

"Poskupljenje naravno da nikome nije dobro, netko će podnijeti lakše, netko teže. Mi umirovljenici, ili ljudi koji imaju niska primanja i niske mirovine to će jako teško podnositi", kaže Boris Bezjak iz Zagreba.

Gospodin Boris grije se na plin i drži temperaturu na 19 stupnjeva.

"Ako dođe do situacije da će biti jaka zima i niske temperature onda se termostat digne na 22 i onda je veća potrošnja, a onda nakon toga dolaze veći računi", kaže Boris.

Jer, subvencije države polako popuštaju. I što je onda najisplativije? Zajedno sa stručnjacima zagrijali smo stan od 50 četvornih metara i ovo je računica. Vlada najavljuje da bi ovo mogao biti i pretposljednji paket pomoći građanima i gospodarstvu.

"Vlada je bila primorana s jedne strane pomoći kućanstvu, a s druge strane Europska unija i tržište traži druge zakone, i zato je Vlada išla na među rješenje, da se subvencije lagano ukinu, i da se cijena poveća, a s druge strane omogućila je vaučere za najugroženiju skupinu ljudi da si može priuštiti tu električnu energiju", kaže stručnjak za energetiku Ivica Jakić.

Takvih je u zemlji 117 tisuća - oni će i dalje dobivati vaučere od 70 eura.

"Ne mogu reći da je dobro kada nešto poskupljuje, činjenica je da su sve ostale EU zemlje daleko ispod subvencija, ne koriste ih, ali moramo gledati da su cijene kod nas jednake kao i kod njih, a da su njihove plaće puno veće i jedine rješenje je dizati plaće", kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.

'Imamo kaskadni efekt'

Zimu bez subvencija, dočekat će dio poduzetnika, a to će, smatraju u udruzi imati kaskadni efekt.

"Ima firmi kojima je struja velika stavka, a ako je velika stavka a ona ima neke svoje firme kojima je dobavljač, onda kada dođe do poskupljenja robe i usluga u jednoj firmi to se prenese na druge firme i onda imamo kaskadni efekt, što na koncu dovede do inflacije koju osjećaju građani", kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik.

Energija čini tek dio ukupnih troškova, pa stručnjaci upozoravaju da se to sve češće koristi kao izgovor za rast cijena.

"U Hrvatskoj ima jako puno inflacijskih očekivanja, pa ajmo mi povećati cijene danas, bit će nama lakše sutra, i onda kada krene ta psihologija cijene rastu više nego što je EU prosjek, pogotovo na onome što čini 50-60 posto naših budžeta, dodajte na energetiku hranu, piće, izdatke za djecu – tako da je inflacija daleko veća nego što to statistika pokazuje", kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.

Pa će Vlada ipak zadržati kontrolu nad cijenama 70 osnovnih proizvoda, a cijene njih 10 među kojima su šećer, ulje i dječje pelene dodatno će sniziti.

"Kako pratimo tržište smanjit ćemo maksimalni iznos cijena kako bi bili proaktivni", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u rujnu ove godine.

Novi paket mjera vrijedit će do proljeća, kada bi, sa završetkom sezone grijanja, država trebala potpuno izaći iz sustava energetskih subvencija.