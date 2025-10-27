Heroj otkrio detalje 'borbe' s pljačkašem ljekarne na Trešnjevci: 'Vidio sam pištolj...'

Jučer je u poslijepodnevnim satima, naoružani počinitelj upao u gradsku ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci i ispalio dva hica, ali u zadnji čas tragedija je izbjegnuta zahvaljujući jednom od kupaca. Riječ je o 23-godišnjem državljaninu Kirgistana koji se suprotstavio napadaču, svladao ga te ga zadržao do dolaska policije. Za RTL Danas opisao je što se dogodilo uz uvjet da ostane anoniman.

"On je otišao ispred mene. Vidio sam pištolj i shvatio sam da je došao ukrasti novce. Uhvatio me adrenalin ili šok - nešto je bilo. Udario sam ga", ispričao je hrabri muškarac i dodao:

"Krenuo je bježati vani, a ja sam pobjegao za njim i nastavili smo borbu vani. Došao je neki gospodin i zvao policiju, a ja sam bježao za tim čovjekom do dolaska policije".

No, nije ovo jedina opasna situacija u ljekarnama proteklih dana pa je Nikolina Matošević predsjednicu Hrvatske ljekarničke komore Anu Soldo pitala jedno važno pitanje: Trebaju li u ljekarnama zaštitari.

"Na nekim lokacijama i kad nije pljačka su ponekad potrebni zaštitari, ali ljekarne nemaju tu financijsku mogućnost da plaćaju zaštitara i ako se krene u tom smjeru to je mogućnost za neki manji broj ljekarni. Ono što je nama važno je da educiramo ljude, i kroz medije, da ne pljačkaju ljekarne", rekla je Soldo i dodala da je jedno istraživanje na fakultetu pokazalo da mnogi ne žele raditi u ljekarnama upravo zbog tog nasilja, primarno verbalnog.