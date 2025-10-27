Boris Jokić otkrio što učenici misle o zabrani mobitela: 'Složeno je'

Velika vijest za osnovnoškolce i njihove roditelje! Ide se u izmjenu Pravilnika o korištenju mobitela u osnovnim školama. Potvrđeno je to u Saboru gdje je održan okrugli stol s temom "Kradu li mobiteli i društvene mreže našoj djeci djetinjstvo?".

Izmjena Pravilnika znači da se mobiteli neće koristiti ni pod odmorima, samo u slučaju zdravstvene potrebe i edukativne svrhe. Sve će zaživjeti nakon zimskih školskih praznika. Inače, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 12 posto učenika viših razreda osnovne škole i nižih razreda srednje škole izjavilo je da je ovisno o mobitelima i društvenim mrežama.

Okrugli stol je raspravljao uoči one saborske u srijedu u kojoj će se tražiti Zakonska regulativa, a ne Pravilnik.

Svako osmo dijete je ovisno o mobitelu, a koliko je sve uzelo maha i hoće li se Pravilnikom promijeniti situacija, s ravnateljem Instituta za društvena istraživanja Borisom Jokićem razgovarala je reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg.

Više od 85 posto učitelja je za zabranu korištenja mobitela u školama, pokazalo je to jedino nacionalno istraživanje prije dvije godine. Što kažu učenici?

Ovisno o tome koliko godina imaju. Kada imaju 11 godina, u petom razredu osnovne škole 52 posto učenika bi bilo za određenu zabranu ili regulaciju korištenja mobitela u školskoj zgradi. U sedmom razredu taj broj pada na 31 posto. Ipak, radi se o značajnom broju onih koji bi bili za određenu regulaciju korištenja mobitela u školama.

Dakle, svjesni su problema. Gdje je rješenje?

Složeno je. Ono nije samo na obrazovanju i školi, mora se raditi i puno aktivnije da se i roditeljima objasne sve pozitivne, ali i negativne strane korištenja mobitela. Trebali bi uključiti i javno zdravstvo te sve one koji mogu reći što i kako ih koristiti. Prije svega trebalo bi raditi na osvještavanju toga kako biti digitalno i medijski pismen, što je to digitalna higijena, kako koristiti mobitel s mjerom.

Ipak, moram reći da kada učenici imaju 16 ili 17 godina, već su i sami svjesni da postoje određeni problemi s njihovim korištenjem digitalne tehnologije. To ne govore roditelji ni znanstvenici, ministri. To oni sami kažu.

Njih 42 posto kaže da njihovo korištenje digitalne tehnologije negativno utječe na njihovo učenje, njih 36 posto smatra da je taj utjecaj negativan na njihovu kvalitetu slobodnog vremena, a oko 30 posto njih smatra da je taj utjecaj negativan na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Je li novi Pravilnik korak naprijed?

Mislim da je Pravilnik reaktivna stvar s obzirom na tendenciju izmjena zakona. Ako se može regulirati i određeno ponašanje, to podržavam. No htio bih jasno reći da treba odvojiti osnovnu i srednju školu. Bilo kakva regulacija, ako hoćete i zabrana, bi se trebala odnositi na osnovnu školu. Zabranjivati nešto učenicima od 14. do 18. godine je puno teže.

