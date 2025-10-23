Šok u zagrebačkoj školi: Učenik uperio plinski pištolj u djevojčicu, sve je dio TikTok izazova?

Uzbunu u zagrebačkoj školi u četvrtak je izazvao učenik osmog razreda koji je u školu donio plinski pištolj i, prema tvrdnjama zabrinutih roditelja, uperio ga u učenicu petog razreda.

Sve se dogodilo jutros tijekom odmora, potvrdio nam je ravnatelj škole Mario Keča, koji dodaje da nitko nije ozlijeđen te da je škola odmah postupila po protokolu, oduzela pištolj i pozvala policiju, koja je odvela dječaka.

Pitanje je otkud učeniku plinski pištolj i zašto ga je odlučio donijeti u školu i pokazivati drugim kolegama, no sigurno je da mu slijedi izricanje neke od disciplinskih mjera. Koja će to biti, tek će se odlučiti, a ravnatelj nije htio prejudicirati budući da o tome ne odlučuje samo on.

Tiktok izazov?

Kako doznajemo, sve je navodno dio TikTok izazova koji djecu potiče da donesu najčudniju tvar u školu i pritom snimaju reakcije svojih prijatelja. Jedna je djevojčica navodno je ranije, prema tvrdnjama roditelja s kojima smo razgovarali, donijela noževe za mikser.

Našoj redakciji obratili su se zabrinuti roditelji koji su nam ustupili poruke s uznemirujućim detaljima o onome što se dogodilo u četvrtak ujutro. U njima se tvrdi da je dječak uperio plinski pištolj u drugu učenicu, dok ravnatelj smiruje situaciju i napominje da je oružje samo pokazivao prijateljima.

Majka djeteta koje je prijavilo cijeli slučaj apelira na roditelje da razgovaraju sa svojim mališanima i da drugim razredima prenesu informacije o nemilom događaju.

"Moju kći, zbog navodnog 'cinkanja' djeteta s pištolje, učenici viših razreda nazivaju cinkericom, tužibabom, izdajicom i trpi vrijeđanje. Molim vas da jasno prenesete poruku da je ona ispravno postupila, i da je problem dijete koje to nije napravilo" apelira majka.

Nju, i druge brine to što je učenik uspio unijeti oružje u prostor škole te će od ravnatelja tražiti dodatne sigurnosne mjere jer je škola mjesto na kojem njihov djeca ne bi trebala osjećati strah.

Roditelji traže hitnu reakciju

"Takav događaj zahtjeva hitnu reakciju i dodatne mjere sigurnosti. Sutra netko može donijeti i pravo oružje", poručuju iz Vijeća roditelja.

Ravnatelj dodaje da je dječak odmah udaljen s nastave, stigla je i njegova majka te je policija preuzela slučaj. Što će biti s njim tek će se odlučiti, no svakako slijedi i prijava Centru za socijalnu skrb.

"Mi smo mu oduzeli plinski pištolj i surađivali smo s policijom, koja ga je preuzela. Svi su učenici sigurni. Osim tog mahanja (pištoljem, op.a.) i neugodnosti, ništa se nije dogodilo. Nitko nije ozlijeđen niti je itko stradao. U petak ćemo razgovarati o izricanju pedagoških mjera. Ići će prijava sukladno protokolu u slučaju nasilja školama", zaključuje ravnatelj.

Iz policije su već ranije naglašavali ako plinsko i zračno oružje nisu igračke iako se često smatraju manje opasnima te mogu izazvati ozbiljne ozljede, osobito ako se njima nestručno rukuje ili se čuvaju u domovima bez nadzora.

Zračno i plinsko oružje također podliježu zakonskim propisima, i njihovo držanje ili nošenje bez odobrenja može biti prekršaj ili kazneno djelo.

O svemu smo pitali i zagrebačku policiju te ćemo naknadno objaviti odgovor.

