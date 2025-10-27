Mnogim Hrvatima omiljeno jelo skuplje u Hrvatskoj nego u Italiji: Sada znamo i zašto

I prije ukidanja Vladinih mjera za energente – imamo novi rekord. U Hrvatskoj je, prema podacima Eurostata, pizza poskupjela najviše u Europi. Istražili smo zašto smo opet neslavni europski rekorderi.

Ne tako davno pizzu smo plaćali u prosjeku 40 kuna. Danas je ona u prosjeku 10 eura, no ugostitelji kažu i ta cijena nije održiva.

Više od svemu razgovarali smo sa vlasnikom restorana u Zagrebu, Ivom Topalovićem.

Zašto je pizza tako skupa?

Ja smatram i dalje da pizza nije uvijek skupa, s obzirom na kvalitetu pizze koju mi nudimo i općenito u gradu Zagrebu, kako se radi na standardu pizze, kvaliteti i ostale europske zemlje, kakva je cijena pizze. I dalje, s obzirom kakvi su troškovi, smatram da nije velika cijena pizze danas.

S obzirom na to da je recept isti kao lani, a cijena nije ista kao lani, predlažem da prođemo kroz te troškove.

Cijena nije ista zbog toga što mi imamo ulazne troškove koji stalno rastu. Nas ovo brašno košta, nekoliko puta je u biti rasta cijena brašna od prošle godine. Pelati su isto tako rasli nekoliko puta. To su naši ulazni troškovi koji stalno rastu.

Sir je burzovna roba koja se mijenja na dnevnoj bazi, a da ne kažem tjedno. Nikad ne znaš u biti koliko ćeš to platiti, a nama je cijena uvijek ista. Tu se kreće standardno kao i u drugim pizzerijama. Meso isto tako, odnosno šunka koju mi stavljamo, znači premium kvalitete, isto tako košta i isto se najavljuje rast cijene šunke, odnosno vratine.

Zatim dolazimo do energenata koji je, evo, do sad smo imali subvencije vlade. Gdje nam je to isto značilo i bio je jedan bitan kotačić u ovom svemu. I sad, evo, kako se najavljuje da ćemo ostati i bez te subvencije.

Možete li javiti dobavljačima da po takvoj cijeni nećete kupovati i odete kod nekog drugog?

Pa naravno da možemo. To smo i radili nekoliko puta. Promijeniš dobavljača, dobiješ dobre uvjete, dobru cijenu. A onda nakon toga se vraća sve na staro i polako raste cijena. I opet se to sve izjednači s cijenom koju ste već imali kod prošlog dobavljača. Oni svi rade tu minimalnim rabatima, različitim rabatima u biti.

Je li veći problem sirovina ili energija?

Pa veći problem je sirovina. Zato što jednostavno, niti jedan dan ne znaš koja će cijena biti kad odemo na nabavu na veletržnicu ili na plac koja je cijena robe.

Kako je moguće da je pizza jeftinija u Italiji nego u Hrvatskoj?

Pa u Italiji je sve jeftinije. Zato je jeftinija pizza. Kod njih su namirnice, kako čujemo od kolega koji drže restorane i pizzerije koji su bliže Italiji, oni idu po namirnice u Italiji, kupuju jeftinije. I onda naravno kod njih je sve jeftinije i zato pizza kod njih ispada da oni mogu raditi s manjim cijenama.

Hoće li poskupljenje plina i struje dodatno utjecati na troškove?

Poskupljenje odnosno ukidanje subvencija je jedan kotačić u cijelom ovoj industriji ugostiteljstva. Utjecat će naravno svaki mali dio aspekt svega toga utjecati na naš rad i na naš profit koji nam treba ostati nakon svega toga. Tako da mislim da ima velik utjecaj i to. I ljudi, i radna snaga, sve je to jedan kompleksni kotačić koji se vrti.

Hoće li onda njezina cijena nastaviti rasti?

Pa to još uvijek ne znam. Konkretno ja nisam dizao cijenu od prošle godine. Pa mnogi možda jesu, ali s kolegama s kojima ja komuniciram, mi nismo dizali stvarno dugo cijenu i ostali smo na tome. Međutim, sada ovo što se događa, ne mogu konkretno reći, ali mislim da će se morati još korigirati. S obzirom da je u Europi cijena pizze isto tako u pojedinim zemljama u kojima se rade istraživanja, da su spustili cijene, a kod njih je to puno skuplja pizza.