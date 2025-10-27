Zlatko Dalić objavio novi popis: Na pretpozivu i neka potpuno nova imena

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neočekivano /

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis od 24 igrača za nadolazeće kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore u studenome.

Hrvatska se nalazi u sjajnoj poziciji pred završnicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., s 16 osvojenih bodova i gotovo sigurnim plasmanom na svoje sedmo svjetsko natjecanje.

Dalić je poručio da je zadržao većinu provjerenog kadra, ali i da je uključio nekoliko novih imena koja su svojim igrama zaslužila priliku. Uz glavni popis, poslao je i 12 pretpoziva koji se mogu aktivirati prema potrebi.