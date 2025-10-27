pronašao put /

Bivša zvijezda Barcelone iznenadila svijet novim pozivom nakon izlaska iz zatvora

Foto: David Zorrakino

U veljači prošle godine, Alves je bio osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog optužbi za silovanje neimenovane žene

27.10.2025.
20:17
Tonko Medvedec
David Zorrakino
Nekadašnji legendarni desni bek Barcelone i brazilske reprezentacije, Dani Alves, proživio je životni preokret kakav rijetko viđamo u svijetu sporta. Nakon što je okončao jednu od najtrofejnijih karijera u povijesti nogometa, Alves je prošao kroz razdoblje koje bi malo tko mogao zamisliti od zatvorske kazne do duhovnog poziva.

Tamna strana slavnog života

U veljači prošle godine, Alves je bio osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog optužbi za silovanje neimenovane žene u noćnom klubu u Barceloni. Ipak, samo mjesec dana kasnije, pušten je na slobodu nakon što je uplatio milijun eura kaucije, dok je njegov pravni tim uložio žalbu na presudu.

U ožujku ove godine, sud u Barceloni donio je novu presudu kojom je Alves oslobođen svih optužbi. Nakon tog trenutka, brazilski nogometaš odlučio je okrenuti novu stranicu u životu posvetivši se vjeri i duhovnosti.

Nedavno se pojavio videozapis iz crkve u Gironi, u kojem se vidi Alves kako drži govor pred okupljenima. Njegove riječi svjedoče o dubokoj promjeni kroz koju prolazi.

“Neophodno je imati vjeru. Morate vjerovati, braćo moja. Ja sam dokaz da Bog ispunjava svoja obećanja”, poručio je Alves okupljenima.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">✝️🙏 El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer &quot;un pacto con Dios&quot;<br><br>👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica <a href="https://t.co/uhQp7lmRvq">pic.twitter.com/uhQp7lmRvq</a></p>&mdash; EL ESPAÑOL (@elespanolcom) <a href="https://twitter.com/elespanolcom/status/1982772932058456569?ref_src=twsrc%5Etfw">October 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

U nastavku govora, Alves je otkrio i osobni zavjet koji je dao:

“Rekao sam: ‘Gospodine, sklopit ću pakt s tobom. Ja ću biti tvoj sluga, ali ti čuvaj moju kuću i dotakni srca mojih bližnjih.’”

Ovim riječima, bivši nogometni as pokazao je koliko duboko vjeruje u novi smjer svog života.

POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju otkriveno: Zdravko Mamić volio je keš, a svaka isplata bilježila se u rokovnik

  

Bivša zvijezda Barcelone iznenadila svijet novim pozivom nakon izlaska iz zatvora