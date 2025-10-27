Olić otkrio popis mladih Vatrenih: Evo tko će igrati protiv Litve i Mađarske

Izbornik hrvatske nogometne U-21 reprezentacije Ivica Olić, objavio je popis igrača za predstojeće utakmice protiv Litve i Mađarske u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u Albaniji i Srbiji.

Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 9. studenoga i do utakmice s Litvom 13. studenoga u Velikoj Gorici trenirat će na travnjaku stadiona NK Trešnjevka. Reprezentacija u Budimpeštu putuje 16. studenoga, a utakmica je na rasporedu 18. studenoga.

"S obzirom na činjenicu da prvi put u ovom kvalifikacijskom ciklusu imamo dvije vezane utakmice, Litvu i Mađarsku, samim time imat ćemo manje vremena za uigravanje. Naš je fokus u potpunosti usmjeren na prvu utakmicu protiv Litve koja je, u odnosnu na naša prva dva protivnika, Tursku i Ukrajinu, momčad potpuno drukčijeg profila. Litavci su se u dosadašnjem tijeku kvalifikacija pokazali kao tvrd protivnik koji se jako dobro brani u formaciji 5-4-1, protiv Ukrajine su držali “nulu” do 70. minute, protiv Turske također pružili jak otpor, a s Mađarima remizirali," kazao je Olić.

"Očekuje nas, dakle, protivnik koji će nam postaviti jak obrambeni zid, što god duže budu čuvali aktivan rezultat utoliko će nam biti teže. Zato se moramo dobro pripremiti za tu utakmicu i nikako ne podcijeniti protivnika," dodao je izbornik.

Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu skupine H sa četiri boda iz dvije utakmice. Vode Turci s bodom više i susretom više. Treća je Ukrajina sa četiri boda iz četiri utakmice, a zatim slijede Mađarska s tri i Litva s jednim bodom iz tri dvoboja.

POPIS:

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Toni Silić (Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava);

Braniči: Branimir Mlačić (Hajduk), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzic (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Lyon), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Domagoj Bukvić (Osijek);

Vezni: Luka Vrbančić (Osijek), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Šimun Mikolčić (Osijek), Ivan Katić (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Ante Kavelj (Gorica);

Napadači: Leon Grgić (Sturm), Fran Topić (Dinamo);

Pretpozivi: Jozo Vukman (Hrvace), Rocco Žiković (RB Salzburg), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Oliver Lukić (RB Salzburg), Roko Brajković (Hajduk), Mate Antunović (Varaždin).

