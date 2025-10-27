Neuništivi Luka Modrić! Hrvatski maestro opet među najboljima na svijetu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Milana, Luka Modrić, našao se u užem izboru za najboljih 11 na svijetu.

Ta čast dolazi izravno od igrača, točnije od udruge FIFPRO — sindikata nogometaša koji broji više od 60 tisuća članova. U uži izbor ušli su i Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé i Lamine Yamal, ali i igrači čiju je dominaciju Modrić prekinuo — Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Za tri pozicije u veznom redu Modrić će se boriti s Coleom Palmerom iz Chelseaja, Joaom Nevesom i Vitinhom iz PSG-a, Pedrijem iz Barcelone, bivšim suigračem iz Real Madrida Federicom Valverdeom te najvećom konkurencijom u posljednjih desetak godina — Kevinom De Bruyneom.

Hrvatski se kapetan u najboljih 11 prema izboru FIFPRO-a do sada našao šest puta, zadnji put za 2022. godinu.

The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

