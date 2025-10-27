SEDMI PUT? /

Neuništivi Luka Modrić! Hrvatski maestro opet među najboljima na svijetu

Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Hrvatski se kapetan u najboljih 11 prema izboru FIFPRO-a do sada našao šest puta, zadnji put za 2022. godinu.

27.10.2025.
16:27
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Milana, Luka Modrić, našao se u užem izboru za najboljih 11 na svijetu.

Ta čast dolazi izravno od igrača, točnije od udruge FIFPRO — sindikata nogometaša koji broji više od 60 tisuća članova. U uži izbor ušli su i Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé i Lamine Yamal, ali i igrači čiju je dominaciju Modrić prekinuo — Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Za tri pozicije u veznom redu Modrić će se boriti s Coleom Palmerom iz Chelseaja, Joaom Nevesom i Vitinhom iz PSG-a, Pedrijem iz Barcelone, bivšim suigračem iz Real Madrida Federicom Valverdeom te najvećom konkurencijom u posljednjih desetak godina — Kevinom De Bruyneom.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

Luka ModrićMilanFifproCristiano RonaldoLionel Messi
