Navijači nisu sretni s novim popisom izbornika: 'Ne znam što Dalić izvodi...'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Reprezentacija će se okupiti 10. studenoga u Zagrebu odakle će odmah krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za utakmicu s Farskim otocima koja je na rasporedu 14. studenoga na stadionu HNK Rijeka. Vatreni će 16. studenoga poslijepodne s Krka otputovati u Podgoricu, gdje ih dan kasnije čeka posljednji susret u skupini L protiv Crne Gore.

Pobjednik skupine osigurat će direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će drugoplasirani izboriti dodatne kvalifikacije.

Popis pozvanih igrača za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom

Vratari: Dominik Livaković (Girona), Ivica Ivušić (Hajduk), Dominik Kotarski (København)

Obrambeni: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV)

Vezni: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim), Ante Budimir (OsasunaO, Marco Pašalić (Orlando City), Franjo Ivanović (Bnefica), Igor Matanović(Freiburg)

Evo kako su navijači reagirali na novi popis Zlatka Dalića

"Ne znam što Dalić izvodi, Kovačević trpa i igra redovito, a Matanović ispred njega stoji."

"Matanović mora da mu je Dalić menadžer."

"Nije mi jasno da Ivušića zove pa iz kornera čovjek malo malo dobije gol."

"Valinčić može komotno u prvih 11."

"Pongračić, pa taj ne bi ima mjesta u Gorici..."

"Po čemu je Matanović ispred Muse? Ako može Pašalić iz MLS-a, može i Musa koji je statistički naš najbolji napadač zadnjih godinu dana."

