Dinamo opet ima reprezentativca: Igrač koji je nezamjenjiv za Kovačevića dobio Dalićev poziv
Valinčić je bivši mladi reprezentativac, a igra na deficitarnoj poziciji
Uoči susreta s Vukovarom, Dinamo je saznao kako opet ima svog predstavnika među Vatrenima. Pretpoziv za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom je naime, dobio desni bek Moris Valinčić.
Valinčić, koji je ovog ljeta stigao u Dinamo iz Istre, neizostavni je član prve postave Modrih. Ozljedom Ronaela Pierre-Gabriela Dinamo praktički nema zamjenu za njega, pa i ne čudi da je najbolji desni bek lige iz prošle sezone do sada propustio jedino susret u Kupu protiv Dinama iz Predavca. Dodajemo i to da je Valinčić bivši mladi reprezentativac s osam nastupa za mini-Vatrene, a kako Dalić gleda na igrača koji igra na deficitarnoj poziciji, objasnio je nedavno:
"Juranović nije standardan u klubu otkako se oporavio od ozljede, Stanišića (tada je bio ozlijeđen) nema, tako da Jakić ostaje alternativa. Svjesni smo da to nije njegova prirodna pozicija i zato moramo razmišljati o drugim opcijama. U Dinamu se istaknuo Valinčić, koji igra dobre utakmice..."
