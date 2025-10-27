Zlatko Dalić objavio popis za kraj kvalifikacija. Ima čak četiri debitanta

SPEKTAKL /

Foto: Matija Habljak/pixsell

S popisa je iznenađujuće ispao Martin Baturina koji se nije najbolje snašao u Italiji

27.10.2025.
12:09
Matija Habljak/pixsell
Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić objavio je svoj popis igrača koji će odraditi posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi 2026. Dalić je za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore po prvi put pozvao i bivšeg igrača Hajduka, Franka Kovačevića (26) koji se našao na proširenom popisu, takozvanom pretpozivu.

Kovačevića se već neko vrijeme zaziva uslijed sjajnih nastupa za slovensko Celje. Kovačević u Celju trenutačno ima 22 pogotka u 20 nastupa te zabija u prosjeku svakih 66 minuta. Pretopzive su po prvi put zaslužili i prošlosezonski najbolji golman Championshipa Ivor Pandur, desni bek Dinama Morris Valinčić, ali i iznenađujuće Adriano Jagušić, koji već neko vrijeme briljira u Slaven Belupu.  Iznenađenje je i to što se veliki talent Martin Baturina, koji od trenutka prelaska u talijanski Como nije uhvatio kontinuitet, našao na pretpozivu umjesto pozivu. Ako izbornik aktivira pretpozive, Valiničiću, Panduru, Kovačeviću ili Jagušiću - mogli bi se pridružiti debitantima za reprezentaciju ove godine, nakon Ivana Smolčića, Tonija Fruka, Luke Vuškovića i Franje Ivanovića.

Podsjetimo, Hrvatska se gotovo sigurno kvalificirala za Svjetsko prvenstvo nakon što je u šest utakmica kvalifikacija osvojila 16 od mogućih 18 bodova, uz nevjerojatnu gol-razliku od 20:1, te ju sada samo čudo može gurnuti u dodatne kvalifikacije. Za potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo moramo osvojiti barem bod u preostale dvije utakmice — prvu igramo protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenoga u 20:45, dok ćemo protiv Crnogoraca igrati u Podgorici 17. studenoga u 20:45.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

