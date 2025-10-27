Zlatko Dalić objavio popis za kraj kvalifikacija. Ima čak četiri debitanta

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić objavio je svoj popis igrača koji će odraditi posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi 2026. Dalić je za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore po prvi put pozvao i bivšeg igrača Hajduka, Franka Kovačevića (26) koji se našao na proširenom popisu, takozvanom pretpozivu.

Kovačevića se već neko vrijeme zaziva uslijed sjajnih nastupa za slovensko Celje. Kovačević u Celju trenutačno ima 22 pogotka u 20 nastupa te zabija u prosjeku svakih 66 minuta. Pretopzive su po prvi put zaslužili i prošlosezonski najbolji golman Championshipa Ivor Pandur, desni bek Dinama Morris Valinčić, ali i iznenađujuće Adriano Jagušić, koji već neko vrijeme briljira u Slaven Belupu. Iznenađenje je i to što se veliki talent Martin Baturina, koji od trenutka prelaska u talijanski Como nije uhvatio kontinuitet, našao na pretpozivu umjesto pozivu. Ako izbornik aktivira pretpozive, Valiničiću, Panduru, Kovačeviću ili Jagušiću - mogli bi se pridružiti debitantima za reprezentaciju ove godine, nakon Ivana Smolčića, Tonija Fruka, Luke Vuškovića i Franje Ivanovića.

Podsjetimo, Hrvatska se gotovo sigurno kvalificirala za Svjetsko prvenstvo nakon što je u šest utakmica kvalifikacija osvojila 16 od mogućih 18 bodova, uz nevjerojatnu gol-razliku od 20:1, te ju sada samo čudo može gurnuti u dodatne kvalifikacije. Za potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo moramo osvojiti barem bod u preostale dvije utakmice — prvu igramo protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenoga u 20:45, dok ćemo protiv Crnogoraca igrati u Podgorici 17. studenoga u 20:45.

