Koji je bio motiv okrutnog ubojstva Slovenca? Kriminalist: 'Palo je nekoliko riječi, a zatim...'

TUGA I BIJES /

Zbog okrutnog ubojstva omiljenog ugostitelja Aleša Šutara u Novom Mestu, osumnjičeni 21-godišnjak nalazi se u pritvoru. Na sudu u Sloveniji se branio i nije priznao krivnju.

Slovenci traže odgovore i rješenja za odnose s romskom zajednicom, zbog čega će sutra i prosvjedovati. Svijeće za ubijenog sugrađana. Novo Mesto oprašta se od Aleša Šutara dva dana nakon što je nasmrt pretučen ispred kafića jer je branio sina.

Osumnjičenom za ubojstvo, 21-godišnjaku određen je pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede, a prijeti mu kazna zatvora od 15 godina. Slovenski premijer je zbog svega najavio povećanu policijsku prisutnost u Novom mestu.

Koji je bio motiv ubojstva?

"Motiv ili povod ne možemo definirati. Bilo je to čista slučajnost. Prije nego što su osumnjičenici izašli iz kafića, palo je nekoliko riječi. Zatim je brzo izveden udarac", rekao je Matjaž Štern, zamjenik načelnika Službe kriminalističke policije u Novom mestu.

Na loše odnose s romskom zajednicom u Dolenjskoj se već upozoravalo, objašnjava predsjednik slovenskog društva Roma.

