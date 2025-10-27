Pitali optuženu je li se ispričala Brigitte Macron: 'To je sad kap koja je prelila čašu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SUĐENJE ZA KLEVETU /

Na meti im je godinama bila prva francuska dama. A sada im je počelo suđenje zbog seksualnog uznemiravanja Brigitte Macron putem interneta!

Desetero osoba tvrdilo je da je prva dama rođena kao muškarac, a 24-godišnju razliku između Brigitte i Emmanuela Macrona - opisivali su kao pedofiliju.

Ako ih proglase krivima za seksističko internetsko uznemiravanje prve dame Francuske, optuženici će završiti iza rešetaka dvije godine. Delphine J. pitali su je li se ispričala Prvoj dami.

"To je sad kap koja je prelila čašu. Ja sam ta kojoj bi se trebali ispričati, ali to nije razlog zašto smo ovdje", rekla je.

