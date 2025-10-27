Imamo detalje filmske pljačke u Skradinu: Mjesecima trpala novac iz blagajne u džep

Kako je moguće da se u gradiću od 3349 stanovnika iz gradske blagajne ukrade u kešu više od 170 tisuća eura u samo nekoliko mjeseci? Moguće je ako je u pitanju gradić poput Skradina kroz koji prolaze rijeke turista koji idu do najljepših slapova na Krki - Skradsinskog buka.

Za kampere tri eura po satu, a za osobne automobile euro i pol. Gradsko parkiralište u Skradinu ovo je ljeto bilo zlatna koka djelatnici lokalnog komunalnog poduzeća koja je prisvojila nešto više od 170 tisuća eura gradskog prihoda.

"Naravno da sam iznenađen. To ispada i smiješno. Nitko nije kontrolira jer taj 'inkas' ide na temelju dana, on bi se trebao uvijek priložiti, a kako se to moglo zamračiti. Ko to može znati, to znaju samo oni koji su upravljali", kaže Duje iz Brela koji u Skradin sa svojim autobusom dovodi grupe turista, a Slovenac Stojan se gotovo i ne čudi:

"I kod nas se događaju ovakve stvari. Ne znam što im padne na pamet. 170 tisuća eura je puno, puno, veliki novac. Ja mislim da sto ljudi - sto ćudi. Jedni se rode takvi da uzmu".

Direktorica otkrila nakon bolovanja

Nakon povratka s višemjesečnog bolovanja manjak je utvrdila direktorica komunalnog poduzeća Rivina jaruga i sve prijavila policiji, a osumnjičena djelatnica navodno joj je sve i priznala.

"Sve što mogu reći je da je komunalno poduzeće, odnosno direktorica, osumnjičenoj osobi izdala izvanredni otkaz o radu, prijavila policiji i sada je u tijeku istraga", kaže gradonačelnik Skradina Antonijo Brajković (HDZ).

Sad već bivša zaposlenica novac je najvjerojatnije prisvajala svakodnevno.

U Skradinu je posjetiteljski centar Nacionalnog parka Krka, gdje se prodaju ulaznice za Nacionalni park i brodovima prevoze posjetitelji do Skradinskog buka. A to znači da jako veliki broj posjetitelja u mjestu ostavlja svoje automobile na parkinzima, ali i svoje privezane brodove kojima su došli do Skradina.

Stotine tisuća turista tuda prođe

Kroz pitoreskni gradić na Krki godišnje prođe više stotina tisuća turista, a to znači i više stotina tisuća eura prihoda gradskom komunalnom poduzeću. Od tud i toliko novca u gotovini.

"Komunalno poduzeće radi s dosta velikim iznosima gotovog novca budući da upravlja gradskim parkinzima. Također, komunalno poduzeće upravlja i prihvatom jahti i mega jahti na lučkoj operativnoj obali i to su sve okolnosti koje gotovo svakodnevno priskrbljuju komunalnom poduzeću značajne količine novca", pojašnjava gradonačelnik Brajković.

Protiv Skradinjanke u 40-ima podnesena je kaznena prijava, a policija je poručila da je istraga u tijeku i da će po okončanju istrage izvijestiti javnost. Nije poznato hoće li bivša djelatnica vratiti novac u gradsku blagajnu ili je on odavno potrošen.