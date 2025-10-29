Od uvođenja eura, drastično im je pao posao: Ostalo ih je 200, a čekaju ih i nova pravila

Od ulaska Hrvatske u eurozonu broj ovlaštenih mjenjačnica smanjen je s 1.300 na njih 200, rekla je u srijedu u Hrvatskom saboru državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić tijekom rasprave o prijedlogu novog Zakona o deviznom poslovanju.

"Ta je djelatnost značajno smanjena. S 1.300 je smanjeno na njih 200. Govorimo o jednom velikom smanjenju u ovom području", rekla je Rogić Lugarić. Time je odgovorila SDP-ovom Borisu Lalovcu kojeg je zanimalo koliko je smanjen broj mjenjačnica nakon ulaska Hrvatske u eurozonu.

Rogić Lugarić kazala je i da je taj broj mjenjačnica potrebno regulirati, imajući u vidu sigurnost građana i osoba koje ih koriste.

Također, na upit HDZ-ovog Darka Sobote, državna tajnica pojasnila je kako je carina ovlaštena provjeravati u krajnjoj destinaciji iznos gotovine koja se prenosi, s pratnjom ili bez pratnje. Prag i dalje po osobi iznosi 10.000 eura i više i odnosi se na sve prijenose, bilo to pogranično područje ili ne.

Predstavljajući novi zakon Rogić Lugarić je rekla kako se on donosi jer je postojeći star 22 godine, donesen je 2003. godine i mijenjan deset puta.

Uz to, u međuvremenu je došlo do liberalizacije kapitalnih tokova s inozemstvom u vezi s pristupanjem Hrvatske EU-u, uvođenja eura kao službene valute te prijenosa nadležnosti u vođenju monetarne i devizne politike s HNB-a na Europsku središnju banku.

Tako, poručila je, prijedlogom zakona i dalje ostaje slobodno poslovanje između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja, ali uz ograničenja propisana propisima o sprečavanju pranja novca i fiskalizacije u prometu gotovinom.

Uređuje se poslovanje ovlaštenih mjenjača

Prvi put se u cijelosti uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača, te se uvodi mogućnost da mjenjačke poslove obavljaju podružnice inozemnih ovlaštenih mjenjača. Tako se više se ne propisuje obveza sklapanja ugovora o obavljanju mjenjačkog poslovanja s nekom od poslovnih banaka niti se banke obvezuju na otkup stranih sredstava plaćanja od mjenjača.

Uz to, mjenjačima se osim gotovine omogućava prodaja deviznih sredstava i putem platnih kartica.

Rogić Lugarić rekla je i da se predloženim zakonom osigurava provedba Uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz EU-a.

Novina je propisivanje obveze prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u Republiku Hrvatsku iz druge države članice ili iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, i to na zahtjev Carinske uprave.

Zakon podržala oporba

Prijedlog novog zakona uz vladajuće podržala je i oporba, a Boris Lalovac (Klub SDP-a) rekao je da je EU "sada i hrvatsko tržište te su brojne pogodnosti za našu zemlju učinjene uvođenjem eura". Poručio je i da inflacija nema veze s uvođenjem eura umjesto kune.

Marijana Puljak (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) je pozdravivši pozitivan korak prema liberaliziranom, suvremenom i digitalnom deviznom poslovanju upozorila i da liberalizacija bez nadzora može biti "dvostruki mač" jer otvaranje tržišta kapitala donosi prilike, ali i rizike. Posebice, dodala je, ako nemamo jasan sustav praćenja i pravovremene reakcije u slučaju naglog odljeva kapitala te špekulativnih preuzimanja domaćih poduzeća i sl.

I Ivica Ledenko (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) upozorio je da se ukidanjem obaveznog ugovornog odnosa ovlaštenih mjenjača i banaka gubi institucionalni nadzor, što može otvoriti prostor za neregulirane financijske tokove i povećati rizik od sive ekonomije i pranja novca.

No, HDZ-ov Josip Ostrogović istaknuo je da se zakonom predlaže strogo poštivanje propisa iz područja sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma te fiskalizacije u prometu gotovinom.

