Nevjerojatan prizor u Zagrebu: Ralice su zakazale, a mladići stvorili najluđu avanturu ikad

Snijeg koji je u nedjelju zabijelio brojne gradove diljem Hrvatske donio je pravo zimsko čudo. Mnogima koji se nisu mogli sjetiti kada je posljednji put tako gusto sniježilo, ovaj trenutak bio je pravi podsjetnik na zimske radosti.

Dugo očekivani bijeli pokrivač ponovo je prekrio ulice, a građani su, preplavljeni oduševljenjem, odmah iskoristili priliku za sanjkanje, skijanje, i razne druge aktivnosti koje su dugo čekale pravi trenutak.

Međutim, nisu svi ostali vjerni tradicionalnim zimskim užicima. Dva Zagrepčanina odlučila su pokazati da u ovoj snježnoj zimi ima mjesta i za lude avanture. Na popularnoj Facebook stranici "Dubrava hr" osvanuo je video koji prikazuje smiješnu i neobičnu scenu, koja je brzo osvojila srca tisuća korisnika.

Zamjena za ralicu

Naime, jedan od njih je vozio kvad po tramvajskoj pruzi prema okretištu Dubrave, uzeo za partnera svog prijatelja, kojeg je povukao na skijama.

Dvije špage bile su spojene, a drugi muškarac vješto je pratio kvad, klizeći po snijegu.

"Samo kod nas tog ima samo kod nas. Nema ralica ima skijanja", napisali su iznad videa koji je skupio skoro 3000 lajkova.

Legende ili ludost?

Korisnici društvenih mreža nisu mogli suzdržati smijeh na račun ove zimske ludosti. I dok su se mnogi divili maštovitosti i hrabrosti protagonistica ove snježne avanture, nije bilo teško primijetiti da su se neki komentatori dotaknuli i ozbiljnijih aspekata.

Pored zabave, ukazali su na potencijalne opasnosti koje ovakve neobične aktivnosti mogu donijeti. Spomenuli su, na primjer, sveprisutne kamere koje bilježe svaku akciju, ali i mogućnost novčanih kazni za takve poduhvate.

Pored toga, mnogi su se zabrinuli za sigurnost sudionika, te su istaknuli kako bi ovakvi poduhvati mogli predstavljati stvarnu životnu opasnost, osobito u uvjetima skliskih ulica i prometnih situacija.

"Sve je to super i drago mi za dobar provod ako ne izleti palica. S druge strane tamo je 4k kamera, pa samo hint/brisanje videa sukladno tvojoj odluci","Možda nema ralica ali bome ni trunke mozga a ni pameti u vašim glavama", "Konačno malo pozitivne energije", "Nema ralice,ima gipsa,ali ne krivite nikoga,ak si nekaj slomite,ne daj bože glave", "Uspori tu. Kamera ce vas skinut", "Legendarna Dubrava", "Podrška ekipi! Samo lagano i nemojte raditi pizdarije drugima", pisali su.