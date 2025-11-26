FREEMAIL
PAPRENO /

Neke zvijezde se obožavaju i privatno, ali druge? Malo je reći da se ne podnose...
Foto: Profimedia
1 /23
Svijet slavnih nije samo blještavilo crvenih tepiha i filmskih setova, nego i pozornica na kojoj se odvijaju najrazličitije ljudske drame. Dok su neka prijateljstva među zvijezdama izdržala desetljeća slave, stresa i medijskog pritiska, druga su završila u žestokim sukobima i nezaboravnim rivalstvima koja i danas intrigiraju publiku.

Od Jennifer Aniston i Courteney Cox koje dokazuju što znači neraskidiva povezanost, preko Lea i Kate koji su s ekrana prenijeli kemiju u stvarni život, pa sve do Mariah Carey i Jennifer Lopez čije rivalstvo traje godinama – Hollywood je prepun priča o odanosti, ljubomori, podršci i sukobima ega.

U nastavku donosimo fotogaleriju koja vas vodi kroz najveća prijateljstva i legendarna rivalstva svijeta poznatih: od onih najtoplijih ljudskih veza do najslavnijih sukoba koji su postali dio pop kulture.

26.11.2025.
18:59
Hot.hr
Profimedia
CelebrityPrijateljstvaRivali
