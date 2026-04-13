Britney Spears ponovno na liječenju od ovisnosti: Zbog 'neoprostivog' incidenta završila u krizi

Pjevačica Britney Spears (44) dobrovoljno se prijavila na liječenje protiv ovisnosti, nekoliko tjedana nakon uhićenja zbog sumnje na vožnju pod utjecajem droga i alkohola. Vijest je za američki People potvrdio njezin predstavnik.

Prema pisanju američkog časopisa, pjevačica je u ustanovu ušla u nedjelju 12. travnja. Uhićena je 4. ožujka u Venturi, u Kaliforniji, a nakon puštanja na slobodu njezin je tim poručio da će "poduzeti ispravne korake i poštovati zakon".

Incident je opisan kao 'potpuno neoprostiv'

Već je slijedeći dan poslije uhićenja Spears puštena na slobodu. Njezin predstavnik incident je tada opisao kao "potpuno neoprostiv" te poručio da bi ovaj potez mogao biti prvi korak prema promjenama i podršci koja joj je potrebna.

Predstavnik je dodao i da će njezini sinovi Sean Preston i Jayden James provoditi vrijeme s njom. Zadnji put sinovi su bili viđeni s Britney na odmoru na brodu.

Britney Spears reunites with son Sean Preston, 20, on yacht trip after DUI arrest

Spears djecu ima s bivšim suprugom Kevinom Federlineom, koji je još u listopadu 2025. u svojim memoarima javno izrazio zabrinutost zbog njezina ponašanja.

Foto: Paul Fenton/Zuma Press/Profimedia

Spears je u autobiografiji "The Woman in Me" pisala o iskustvu tijekom skrbništva, koje je ukinuto 2021., kao i o traumatičnim iskustvima povezanima s boravkom u ustanovi za mentalno zdravlje. Ranije je javno govorila i o tome da joj i dalje treba vremena za oporavak.

Treći put na liječenju

Britney je ovo treći put da ide na liječenje od ovisnosti. U veljači 2007 Britney je provela manje od jednog dana u rehabilitacijskom centru na Antigvi. Već sljedeće večeri obrijala je glavu električnim aparatom u frizerskom salonu u Tarzani u Los Angelesu.



Foto: Bauer Griffin/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Sve se to događalo kada je prolazila kroz razvod i borbu za skrbinštvom s bivšim suprugom Kevinom. Godinu dana nakon incidenta, dva puta bila je prisilno hospitalizirana na psihijatriji nakon čega je njezin otac, Jamie Spears (74), sudskim putem postao njezin zakonski skrbnik.

U svojim memoarima Spears je pisala da nije imala pravo odlučivati o svakodnevnom životu te je tek 2023. godine ukinuto skrbništvo.

U 2018. godini, otac Jamie ponovno ju je prisilio da tri mjeseca provede u rehabilitacijskoj ustanovi na Beverly Hillsu. U to vrijeme navodno Britney nije smjela izlaziti van, voziti automobil ni imati privatnost, tjedno je davala krv te tvrdi da je prisilno bila stavljena na terapiju, uključujući litij.

Ovo je prvi put da se Britney svojevoljno prijavila na liječenje protiv ovisnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Posebna revija u Zagrebu: Poznati dizajneri obukli djecu iz domova za maturalnu večer