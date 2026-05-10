Prižmić pobijedio Francuza i izborio plasman u osminu finala

Dino Prižmić (ATP - 79.) je u nedjelju potvrdio da pobjeda protiv Novaka Đokovića nije bila plod slučajnosti ili lošije igre suparnika, plasiravši se u osminu finala Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu pobjedom protiv Francuza Uga Humberta (ATP - 33.)

Za Prižmića je to prvi nastup u osmini finala na Masters 1000 turniru, a za plasman u četvrtfinale borit će se protiv boljeg iz dvoboja Rusa Karena Hačanova (ATP - 15.) i Nizozemca Botica van de Zandschulpa (ATP - 54.).

Kakav će ovo dan biti za njegovog suparnika, 20-godišnji Splićanin je nagovijestio sjajnim ulaskom u meč u kojem je osvojio prvih pet gemova. Humbert gotovo da nije znao što ga je snašlo, a već je izgubio prvi set.

No, u drugom je 27-godišnji Francuz počeo pogađati prve servise, što je otežalo posao Prižmiću na reternu i nikako nije uspijevao doći do prilike zaprijetiti suparniku, što je lakoćom radio tijekom prvog seta. No, to zadržao je visoku razinu igre i koncentracije u gemovima kad je bio na početnom udarcu te nije dopuštao Humbertu da zaprijeti 'breakom' i eventualnim rezultatskim preokretom.

I onda je dočekao i iskoristio svoju priliku u 11. gemu. Na 15-30 je pogodio dva sjajna reterna te došao do 'breaka' i servisa za pobjedu. S nekoliko ishitrenih pokušaja i promašaja doveo je Humberta do izjednačenja, ali ga je ostavio bez prilike za 'break'. Na drugu meč-loptu je pogodio as i na isti način završio meč kao što je to učinio i protiv Đokovića.

Ukupno je imao sedam asova, četiri više od Humberta, pogodio je 72% prvih servisa i izgubio samo šest poena na prvom servisu. Humbert je ostao bez prilike za 'break', a Prižmić je realizirao tri od četiri prilike. Dino je napravio samo osam neiznuđenih pogrešaka u igri i još dvije dvostruke pogreške, a njegov je suparnik imao čak 20 neiznuđenih pogrešaka više u izmjenama.

Dino Prižmić je postao prvi hrvatski tenisač koji se plasirao u osminu finala na Masters 1000 turnirima u pojedinačnoj konkurenciji, nakon 2023. i Borne Ćorića koji je to uspio učiniti također u Rimu kad je zaustavljen u četvrtfinalu.

